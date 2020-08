Od kilku miesięcy media z zaciekawieniem przyglądają się losom Blanki Lipińskiej i Barona. Mimo że jeszcze pół roku temu mało kto byłby w stanie uwierzyć, że tych dwoje zacznie się ze sobą spotykać, celebrytce i muzykowi póki co udaje się tworzyć zgodny i udany związek. Ostatnio zakochani spędzili romantyczny czas w jednym z luksusowych hoteli na Krecie, który - jak sami zainteresowani przyznają - był pełen niespodzianek. Być może to udane wakacje popchnęły pisarkę i gitarzystę do kolejnego kroku. Choć Blanka i Baron pomieszkiwali ze sobą od jakiegoś czasu, dopiero teraz ich związek wchodzi na kolejny etap. Niedawno Lipińska kupiła nowe mieszkanie na Wilanowie. Prace remontowe są już na wykończeniu, więc para postanowiła przeprowadzić się do nowego gniazdka.

Blanka Lipińska pochwaliła się nowym mieszkaniem. Nie pokazała tarasu, bo "wstydziła się brudu"

Blanka Lipińska i Baron od niedawna mieszkają w nowym gniazdku, które wspólnie wiją w popularnym wśród blogerek stylu boho rodem z Tulum. Od kilku dni pisarka na swoim profilu na Instagramie opowiada o tarasie, na którym będzie wypoczywać i być może pisać nowe powieści. Niestety, choć Lipińska nie miała problemu z tym, żeby zabrać obserwatorów na wirtualny spacer po nowym gniazdku, nie chciała pochwalić się fanom, jak wygląda jej balkon. Pisarka powieści erotycznych tłumaczyła o bałaganem, którego nie chce pokazywać.

Jednej z osób śledzących profil Blanki nie spodobało się to tłumaczenie. Zarzuciła celebrytce, że "wstydzi się normalności":

Czemu mi się wydaje, że Pani wstydzi się normalnych dla zwykłych ludzi rzeczy, typu właśnie brud na tarasie. Nikt nie jest idealny, a zakłamywanie rzeczywistości jest oszukiwaniem samego siebie - napisała obserwatorka Lipińskiej w wiadomości prywatnej.

Celebrytka nie zwlekała zbyt długo z odpowiedzią. Na swoim InstaStory opublikowała screen zapytania i celnie zripostowała zaczepkę fanki, co zresztą ma w zwyczaju:

Nie wiem, czemu Ci się tak wydaje... Może chcesz się do czegoś przyczepić? Jeśli dla kogoś brud i bałagan to normalność, to jest mi niezmiernie przykro. Ja zostałam tak wychowana, że brud, bałagan i np. niepościelone łóżko, bardzo źle świadczą o człowieku i nie za bardzo jest się czym chwalić - czytamy.

