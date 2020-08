Małgorzata Rozenek pokazała, jak ćwiczy z synkiem. "Henryś poczuł sportowy zew"

Małgorzata Rozenek dwa miesiące temu powitała na świecie trzeciego syna - Henryka. Choć od porodu nie upłynęło wiele czasu, Gosia zdążyła już wrócić do tempa pracy, które uwielbia i do którego przywykła. Na profilu Małgosi na Instagramie od jakiegoś czasu możemy śledzić jej sportowe wyczyny podczas powrotu do formy sprzed ciąży. Filmiki bynajmniej nie są wierną kopią programów treningowych publikowanych na platformie YouTube. Często w sesjach treningowych Gosi biorą udział inni członkowie rodziny - Radosław Majdan, buldożki, a teraz nawet nowo narodzony syn Henryk.

Małgorzata Rozenek ćwiczy z Henrykiem. Do postu dodała hasztag #rozenekcudniechudnie

Jak się okazało - nagłe zamiłowanie Małgosi do sportu nie wzięło się znikąd. Żona Radzia dostała od TVN-u nowy program "Rozenek cudnie chudnie". W show Małgosia pokaże, jakie ćwiczenia wykonuje, aby zrzucić kilka nadprogramowych kilogramów i wrócić do rozmiaru sprzed ciąży.

We wtorek na profilu na Instagramie Małgorzaty Rozenek pojawiła się seria krótkich filmików, na których mały Henio radośnie ćwiczy na macie wspólnie z mamą.

Wtorek dla zdrowia i urody. Henryś poczuł sportowy zew. Tatuś Henrysia stwierdził, że to po nim, ucieszyli się bardzo, ale to ja ćwiczyłam. Mężczyźni to był cudowny początek dnia. - czytamy w poście.

W krótkim opisie załączonych materiałów wideo najbardziej zastanawiający jest hasztag z tytułem nowego programu Rozenek, który akurat przy wideo z synem został użyty po raz pierwszy.

Być może oznacza to, że Małgosia zamierza ćwiczyć przed kamerami w towarzystwie syna. Chcielibyście oglądać Henryka w TVN-ie?