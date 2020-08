Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski tworzą jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Poznali się na planie filmu ''W spirali'', gdzie grali małżeństwo. Ich filmowa relacja znalazła odzwierciedlenie w rzeczywistości i zakochali się w sobie do szaleństwa. Stanęli na ślubnym kobiercu w 2016 roku, a w 2019 roku przyszło na świat ich pierwsze dziecko. Teraz aktorzy zamieścili zdjęcie z rodzinnego spaceru, a szczególną uwagę zwraca nowy wizerunek Piotra.

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski na rodzinnym spacerze

Kasia i Piotr należą do grona gwiazd, które nie publikują w sieci zdjęć swoich pociech. Mimo że w mediach społecznościowych aktorów przewija się ich córka, to zawsze zasłaniają jej twarz lub fotografują ją tyłem. Niechętnie wypowiadają się na tematy rodzinne i wygląda na to, że rodzicielstwo chcą zachować dla siebie. Niedawno na Instagramie Piotra pojawiło się ujęcie z rodzinnego spaceru.

Letni klimat! Miłej niedzieli - napisał aktor pod zdjęciem.

Nie trzeba było długo czekać na reakcje fanów. Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Internauci docenili szczęśliwą rodzinę, ale zwrócili również uwagę na odmienionego Piotra. Do tej pory aktor był wierny długiej, gęstej brodzie. Teraz ma wyłącznie wąsy.

Jak Pablo Escobar!

Rewelacja! To na życie czy do roli?

Rola. - odpowiedział Stramowski.

Aktor zmienił wizerunek do nowej produkcji, w której gra jedną z głównych ról. Mowa o filmie ''Mój dług'' w reżyserii Denisa Delića. Aktor kilka dni temu pochwalił się ujęciami z planu.

Chociaż kto wie - być może szykuje się już na kolejne aktorskie przedsięwzięcie? Jak podoba Wam się Piotrek w takiej odsłonie?