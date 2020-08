Katarzyna Glinka ma mnóstwo powodów do radości. Jest szczęśliwie zakochana, a na początku maja urodziła drugie dziecko. Szczęśliwą nowiną pochwaliła się na Instagramie, a pod postem pojawiły się setki gratulacji. Wszystko wskazuje na to, że aktorka ma kolejny powód, by się uśmiechnąć, bo pochwaliła się zdjęciem nowo wybudowanego domu.

Zobacz wideo Katarzyna Glinka o swojej ciąży. "Nie ma tu żadnej sensacji"

Katarzyna Glinka pochwaliła się domem

Katarzyna Glinka wydaje się spełnioną kobietą. Realizuje się zawodowo, a jej życie prywatne weszło na nowy etap. Mimo napiętego grafiku wszystko aktorka nie zwalnia tempa i pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi wielbicielami. Regularnie publikuje zdjęcia na Instagramie, a jej profil obserwuje ponad 200 tysięcy osób, a ta liczba ciągle rośnie. Nic dziwnego - gwiazda pokazuje urywki z planu zdjęciowego, a także rodzinne momenty. Tym razem pochwaliła się nowym gniazdkiem. Mimo że budowa dopiero niedawno się rozpoczęła, aktorka nie kryła radości.

Powieje prywatą, ale jestem tak szczęśliwa, że nie mogę się powstrzymać. Nasz dom już stoi. Yeah! Kochani, każda sugestia jak się wybudować i nie zwariować miłe widziana. Ależ to cudne uczucie. Ściskam Was - napisała pod zdjęciem.

Wielbicie jak zwykle nie zawiedli i szybko zareagowali na post Kasi. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo polubień i pozytywnych komentarzy. Internauci gratulowali aktorce nowego domu i zgodnie stwierdzili, że ze szczęściem jej do twarzy.

Gratulacje! Żebyście się szybko wprowadzili.

Super. Budowa domu to ciężka sprawa, ale uczucie, gdy się wprowadzasz bezcenne. Powodzenia.

Szczęściem trzeba się chwalić - czytamy w komentarzach.

Dołączamy się do gratulacji i czekamy na szczegółowe relacje z placu budowy!