Weronika Rosati zachwyca figurą w stroju kąpielowym. Trudno oderwać od niej wzrok. Wygląda świetnie

Weronika Rosati ostatnie dni spędziła w Polsce, gdzie ciężko pracowała na planie zdjęciowym serialu "M jak miłość" i świętowała w towarzystwie nowego partnera i córeczki sukces filmu "Śniegu już nigdy nie będzie", w którym zagrała, a który został zakwalifikowany do sekcji konkursowej festiwalu filmowego w Wenecji.

REKLAMA

Weronika Rosati zachwyca figurą na słonecznych wakacjach

Okazuje się, że Rosati długo nie zagrzała miejsca w Polsce i choć póki co nie można narzekać na pogodę w kraju, wybrała cieplejsze miejsce na spędzenie wolnego czasu. Aktorka po zakończeniu zdjęć do serialu "M jak miłość" udała się na zasłużony urlop. Weronika Rosati opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcia ze słonecznej plaży, do których pozowała ubrana jedynie w strój kąpielowy z najmodniejszym w tym sezonie zwierzęcym motywem. Trzeba przyznać, że mama Elizabeth prezentuje się świetnie. Trudno oderwać od niej wzrok, a figury może pozazdrościć jej niejedna koleżanka z branży.

Weronika Rosati pod fotografiami z wyjazdu zdradziła, że wkrótce czeka ją sporo wyzwań i przesłała fanom pozdrowienia z wakacji:

Oficjalnie już - pozdrowienia z wakacji. Wiem, że teraz wszyscy wrzucają foty z plaży i nie jestem oryginalna, ale tu jest tak pięknie i jest mi tak dobrze, że nie mogłam się powstrzymać. Zwłaszcza, że przede mną dużo ciekawych wydarzeń i wyzwań i po prostu jestem wdzięczna, że mogę być w tak pięknym miejscu i cieszyć się morzem, przyrodą, słońcem, beztroskim czasem wakacji - w końcu! A wy jak spędzacie wakacje? - czytamy.

Wy też jesteście pod wrażeniem formy aktorki?