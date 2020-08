Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra to jedno z bardziej tajemniczych małżeństw w polskim show-biznesie. Poznali się na planie serialu "Na dobre i na złe". Swój związek długo trzymali w tajemnicy. W 2017 roku wzięli sekretny ślub, a fani dowiedzieli się o tym później, kiedy aktorka opublikowała wpis na swoim Facebooku. Rzadko pojawiają się razem w mediach społecznościowych, jednak teraz Komarnicka dodała ich wspólne zdjęcie z urlopu.

Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra na Mazurach

Kilka miesięcy później spodziewali się pierwszego dziecka. W czerwcu 2018 roku powitali na świecie syna, jednak długo nie zdradzali jego imienia. Aktorka pisząc o nim używa określenia "Pięknoduch". Dopiero w lutym 2019 roku dodała wpis na Instagramie, gdzie zdradziła, że maluch nazwa się Kosma. Wszystko przez to, że pod każdym postem internauci prosili ją, by wreszcie ujawniła tę tajemnicę. Chłopiec szybko stał się oczkiem w głowie mamy, dla której jest on "całym kosmosem". Od czasu do czasu pokazuje, jak upływa im wspólnie życie.

Tym razem wybrali się na rodzinne wakacje na Mazury. Aktorka dodała zdjęcie z mężem. Nie robi tego zbyt często, jednak teraz najwidoczniej uznała, że ma ku temu okazję. Najwidoczniej syn do tej pory wymagał sporo uwagi, gdyż Emilia pochwaliła się, że wreszcie mogą odpocząć z mężem, bo Kosma bawi się bez pomocy rodziców.

Ten moment, kiedy Pięknoduch w zasięgu oka zajmuje się sam sobą... #chwila #slowlife #miłość #czas - napisała na Instagramie.

Internauci w komentarzach wspierają aktorów wychowujących małe dziecko.

O tak! Chwila spokoju przy dwulatku to coś najdroższego.

Kiedy maluch jest jeszcze mocno absorbujący, to takie chwile zawsze są bezcenne i bardzo potrzebne. Pozdrawiam, chwilo trwaj.

Łapcie te chwile. Zdecydowanie są państwo moją ulubioną aktorską parą, a Pięknoduch brzmi cudownie - komentują.

Fani aktorki zachwycają się także tym, jak prezentują się małżonkowie. Niektórzy są pod wrażeniem naturalnego wyglądu aktorki, która na zdjęciu pozuje bez makijażu.