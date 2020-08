Magdalena Lamparska należy do grona tych gwiazd, które niezbyt chętnie chwalą się w mediach swoim życiem prywatnym. Jednak co jakiś czas możemy zobaczyć na jej profilu na Instagramie zdjęcia 3-letniego Tymoteusza, czyli syna aktorki, oraz jej męża Bartka Osumka. Od lat tworzą oni szczęśliwy związek, dlatego Lamparska co roku świętuje z rozczuleniem - także w mediach społecznościowych - kolejne rocznice ślubu z podróżnikiem.

Magdalena Lamparska obchodzi kolejną rocznicę ślubu

Lamparska i Osumek pobrali się w 2019 roku. Ceremonia zaślubin odbyła się w Watykanie, zjawiła się na niej jedynie najbliższa rodzina małżonków. Aktorka miała na sobie piękną białą suknię z prześwitującymi rękawami, podkreślającą sylwetkę. Do tego dobrała prostą fryzurę, a we włosy wpięła ozdobne spinki. Jednak jak się okazuje, to był ich drugi ślub! Pierwszy odbył się cztery lata temu, w sierpniu. Aktorka dopiero teraz podzieliła się tym z fanami. Z okazji rocznicy dodała zdjęcie z sesji ślubnej. Możemy zobaczyć, jak wyglądała. I tym razem postawiła na delikatność oraz subtelność. Suknia była uszyta z lekkiego materiału i ozdobiona była świecącymi aplikacjami.

Bardziej romantyczniej się już nie da. No cóż! Lubimy filmową atmosferę. Cztery lata razem. Dwa śluby za nami, a ile przed nami - napisała na Instagramie.

W komentarzach posypały się gratulacje oraz słowa zachwytu nad magią, jaka bije ze zdjęcia.

Gratulacje kochani. Samych cudowności i najpiękniejszych filmowych życiowych scenerii.

Epickie wydarzenie uchwycone na tak pięknym zdjęciu. Magicznie.

Kadr jak z bajki. Życzymy samych pięknych chwil - piszą.

My również dołączamy się do życzeń!