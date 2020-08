Ania Świątczak pożegnała ciemne włosy. Teraz wygląda zupełnie inaczej! Za jej metamorfozę odpowiada fryzjer gwiazd

Ania Świątczak przez lata była wierna ciemnym włosom. To właśnie w takiej fryzurze pojawiła się wiele lat temu w programie ''Szansa na sukces'', gdzie oczarowała swoim głosem i zdobyła sympatię widzów. Gdy była żoną Michała Wiśniewskiego eksperymentowała z wyglądem. Mogliśmy ją podziwiać nawet w czerwonych włosach. Przez chwilę była również blondynką, jednak po pewnym czasie wróciła do korzeni. Aż do teraz! Wokalistka zdecydowała się na zmianę wizerunku. Jak wygląda?

Ania Świątczak zmieniła fryzurę!

Gwiazdy przyzwyczaiły nas do tego, że nie lubią rutyny i nieustannie eksperymentują ze swoim wyglądem. Podobnie jest w przypadku wokalistki zespołu Ich Troje, Ani Świątczak. Celebrytka zmieniła nie tylko kolor, lecz także długość włosów - przedłużyła je o dziesięć centymetrów. Postawiła na skośnego long boba, który w ostatnim czasie stał się bardzo popularny. Ponadto Ania rozjaśniła włosy, a po ciemnym kolorze nie ma ani śladu. Za jej metamorfozę odpowiedzialny jest fryzjer gwiazd, Kajetan Góra. Stylista pochwalił się na Instagramie metamorfozą, którą dokonał. Na jego InstaStories pojawiło się również sporo nagrań z przebiegu metamorfozy. Kajetan zaprezentował przemianę od A do Z.

Na filmikach widać, że oboje dobrze się bawili. Nie zabrakło też wspólnego śpiewania na TikToku z wykorzystaniem słynnej melodii ze Shreka. To nie pierwszy raz, gdy Kajetan zadbał o fryzurę Ani. Piosenkarka odwiedziła go już w marcu tego roku, a efekty również mogliśmy zobaczyć w sieci. Trzeba przyznać, że w takim odcieniu Ania wygląda świeżo i promiennie! Jak Wam się podoba w nowej odsłonie?

