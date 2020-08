Anita Werner od lat związana jest ze stacją TVN. To ona jako pierwsza w 2004 roku poprowadziła główne wydanie wieczornych ''Faktów'' w TVN i możemy ją podziwiać na antenie do dziś. Ostatnio zamieściła na Instagramie zabawne zdjęcie, które wywołało żywą reakcję ze strony jej wielbicieli.

Anita Werner porównała się do alpaki

Anita Werner na co dzień przekazuje najważniejsze informacje z kraju i ze świata, a przy tym zawsze prezentuje się nienagannie. Dała się poznać jako profesjonalistka, która zawsze trzyma emocje na wodzy. Ze racji wykonywanego zawodu gwiazda prezentuje się bardzo formalnie i ma wyśrubowane zasady, jak powinna wyglądać przed kamerą. Choć w telewizji Anita wydaje się chłodna i zdystansowana, okazuje się, że to tylko pozory. Na co dzień jest prawdziwym wulkanem energii ze sporym dystansem do siebie. Udowodniła to na Instagramie, gdzie niedawno zadebiutowała. Od tamtej pory co chwilę zamieszcza nowe zdjęcia, a najnowsze to prawdziwy hit!

Dziennikarka opublikowała zabawne ujęcie tuż po treningu. Szczególną uwagę zwracają zmierzwione włosy, które swobodnie opadają na twarz, zasłaniając oczy. Anita porównała się do alpaki.

Ten moment, kiedy po treningu masz fryzurę, którą gdzieś już widziałaś. Jak tam Wasz czwartek, też z uśmiechem?

Nie trzeba było długo czekać na reakcje fanów. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci docenili poczucie humoru i dystans dziennikarki.

Najważniejsze to mieć dystans do siebie. Brawo!

To chyba nie rodzina, prawda?

Podobieństwo uderzające, co do fryzury oczywiście. Zazdroszczę dystansu - czytamy w komentarzach.

Trzeba przyznać, że podobieństwo jest spore! Kto wie, czym Anita zaskoczy nas następnym razem?