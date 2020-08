Piętnaście lat temu Kinga Rusin, po powrocie ze Stanów Zjednoczonych i urlopu macierzyńskiego, dostała angaż jako współprowadząca pasma śniadaniowego "Dzień Dobry TVN", które zresztą prowadzi do teraz. Na przestrzeni lat stała się prawdziwym symbolem stacji. Dziennikarka miała okazję prowadzić telewizyjne hity, takie jak: "You Can Dance - Po prostu tańcz" czy "Agent - Gwiazdy", które przyniosły jej popularność i status gwiazdy.

Kinga Rusin odchodzi z "Dzień Dobry TVN" po 15 latach?

Ostatnio w kuluarach zawrzało. Głównie z powodu plotek o dalszej karierze Kingi Rusin, która - jak donoszą życzliwi - zamierza po 15 latach zakończyć współpracę z programem "Dzień Dobry TVN". Sytuacja wydaje się być podwójnie skomplikowana, ponieważ niedawno Piotr Kraśko, wieloletni przyjaciel Kingi i współprowadzący program, postanowił zakończyć ten etap swojej telewizyjnej przygody i zmienić redakcję. Od lipca fani Kraśki mogą śledzić jego poczynania w stacji TVN24 i wieczornym wydaniu "Faktów".

Joanna Górska, szefową działu PR TVN, na razie nie potwierdziła tych informacji:

O nowych programach i naszej ramówce będziemy informować przed startem sezonu. Planujemy także prezentację programową, na którą już dziś serdecznie zapraszam - mówiła w rozmowie z "Plejadą".

Agnieszka Woźniak-Starak zastąpi Kingę Rusin? Dziennikarka podsyca plotki

Choć jeszcze nie ma oficjalnej informacji o odejściu Kingi Rusin, już huczy od plotek, kto miałby ją zastąpić. Jedną z typowanych na jej miejsce gwiazd jest Agnieszka Woźniak-Starak, która zrezygnowała z pracy w telewizji po tragicznej śmierci męża w sierpniu ubiegłego roku. Na szczęście wygląda na to, że powoli udaje jej się pozbierać po stracie ukochanego, dzięki czemu może starać się wrócić do "starego" życia i pracy, którą kochała.

Na swoim profilu na Instagramie Agnieszka zamieściła zdjęcie, które tylko dodatkowo podsyciło plotki. Widzimy na nim skrzynkę pocztową i opartą o ścianę dziennikarkę w młodzieżowej stylizacji. Uwagę zwraca jednak dwuznaczny podpis:

"W oczekiwaniu na dobre wiadomości" - czytamy pod zdjęciem.

Widzicie Agnieszkę w roli prowadzącej "DDTVN"?