Marina Diamandis to walijska piosenkarka indierockowa. Nie jest jednak tą gwiazdą, która zawsze prezentuje idealny wizerunek. 35-latka właśnie dołączyła do grona znanych kobiet, które nie udają, że zawsze wyglądają perfekcyjnie. Na jej profilu na Instagramie właśnie znalazło się zdjęcie, gdzie prezentuje siwe odrosty.

Marina Diamandis prezentuje siwe włosy

Marina zdecydowała się na poważny krok. Zrezygnowała z farbowania włosów i postanowiła wrócić do naturalnego koloru. Nie ukrywa, że nie jest to dla niej łatwe. Wszystko przez siwe odrosty - które jak wiadomo większość kobiet chce zakryć farbą. Obok zdjęcia pojawił się także obszerny wpis:

Czasami irytuje mnie pojawianie się siwych włosów. Nie mam problemu z naturalnym kolorem, ale bardziej z odrostami. Przez pierwsze siedem miesięcy w ogóle nie zwracałam na nie uwagi, a potem zaczęłam się zastanawiać: "czy wyglądam gorzej, czy starzej, czy lepiej wyglądam, kiedy farbuję włosy?" - brzmi jego fragment.

Zdecydowała się na to, ponieważ chce pogodzić swoje poglądy z tym, co reprezentuje na zewnątrz. Jest świadoma, że burzy wyidealizowane kanony piękna, jednak zamiast wyglądać perfekcyjnie, woli żyć w zgodzie ze sobą.

Sprzeciwianie się konwencjonalnym ideałom piękna wymaga siły i jest ch*lernie trudne - podkreśliła.

Podzieliła się także swoimi obawami, które wynikają z tego, że w pewnym momencie może się złamać i uzna, że lepiej czuje się bez siwych odrostów. Jej zdaniem najważniejsze jest jednak to, że podjęła walkę. A to, że wróci do dawnego wyglądu, też jej zdaniem jest w porządku. Na koniec poprosiła fanów, żeby życzyli jej powodzenia. Ci są zachwyceni naturalnym wyglądem gwiazdy i zostawili wiele miłych słów pod jej adresem. Zapewniają, że w takim wydaniu także jest piękna.