Honorata Skarbek niejednokrotnie była posądzana przez fanów w mediach społecznościowych o wzorowanie się na Kylie Jenner. Wokalistce zarzucano nie tylko kopiowanie stylu najmłodszej siostry z klanu, ale nawet... spotykanie się z raperem, by jeszcze bardziej upodobnić się do swojej idolki. Na szczęście Honka podchodzi do przytyków ze strony internautów z dystansem, a na przestrzeni lat udowodniła również, że bynajmniej jej związek ze Smolastym nie jest na pokaz i łączy ich prawdziwe uczucie.

Honorata Skarbek coraz bardziej przypomina Kylie Jenner?

Choć w ostatnim czasie komentarze dotyczące niemal bliźniaczego podobieństwa Honki do Kylie odrobinę przycichły, temat odżył, kiedy do sieci trafiło najnowsze zdjęcie Skarbek. Blogerka pochwaliła się fotografią z wakacji na Mazurach, na której zaprezentowała efekty treningów pod czujnym okiem trenera gwiazd. Honorata łapie promienie słońca na mazurskim pomoście, ubrana jedynie w skąpy strój kąpielowym w cielistym kolorze.

Uwagę, poza smukłym i wysportowanym ciałem, przyciągnęły również długie włosy gwiazdy oraz fakt, że Polkę trudno odróżnić od siostry Kim Kardashian. Zarówno Kylie, jak i Honka, mają brązowe włosy i oczy, wykonują podobny makijaż w odcieniach ziemi i stosują te same triki podczas pozowania do zdjęć.

W komentarzach z oficjalnego konta udzieliła się nawet koleżanka Honki, Magda Wójcik, która również dostrzegła podobieństwo:

Sorki Kylie, myślałam, że to Honka - napisała żartobliwie pod fotografią.

