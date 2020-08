Tegoroczne wakacje nie będą najmilszym wspomnieniem dla Katie Price. Brytyjska celebrytka wraz z chłopakiem i dziećmi wypoczywała w Turcji. Jednak w poniedziałek doszło do przykrego wypadku, w którym mocno ucierpiała. Konieczna była pomoc lekarzy i wizyta na ostrym dyżurze. Nagranie z wizyty w szpitalu trafiło do sieci.

REKLAMA

Katie Price złamała dwie nogi

Do wypadku doszło na terenie hotelu, a dokładniej w wakacyjnym parku rozrywki Land Of Legends, który znajduje się na Riwierze Tureckiej. Price niefortunnie skoczyła z jednej z atrakcji i złamała obie kostki. Osobowość telewizyjna udała się na ostry dyżur oraz musiała spędzić noc w szpitalu, gdzie założono jej gips. Obrażenia były naprawdę poważne. Na YouTube dostępny jest film, na którym udokumentowano hospitalizację.

Niech mi ktoś pomoże! Ch*olernie boli - krzyczała.

Na nagraniu słychać także dość przerażające jej okrzyki bólu. W komentarzach fani Katie wyrażają swoje współczucie oraz życzą szybkiego powrotu do zdrowia. Nagranie możecie zobaczyć tutaj:

Niestety, celebrytka szybko nie wróci do sprawności. Zajmie jej to minimum trzy miesiące, choć spekuluje się, że może się to wydłużyć nawet do pół roku. Lekarze przewidują też, że nie obędzie się bez śrub. Mimo wszystko Katie nie zrezygnowała z wakacji - wszystko dla dzieci, którym nie chce psuć odpoczynku. Katie dalej korzysta z pięknej pogody, a na Instagramie możemy zobaczyć, że wyleguje się na leżaku nad basenem.

Dobrze, że towarzyszą jej bliscy, na pomoc których bez wątpienia może liczyć.