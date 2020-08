Dwa lata temu Agnieszka Radwańska podjęła decyzję o zakończeniu kariery sportowej. Doszła do wniosku, że znacznie gorzej się regeneruje, a jej ciało już nie jest tak sprawne jak wcześniej. Poświęciła się wtedy życiu rodzinnemu, a na początku roku ogłosiła, że razem z mężem, Dawidem Celtem, spodziewają się pierwszego dziecka.

Agnieszka Radwańska dostała prezent dla dziecka

Agnieszka urodziła pod koniec lipca. Na świecie pojawił się ich syn, któremu nadali imię Jakub. Nie chcieli eksperymentować z obcobrzmiącymi wariacjami, gdyż są przywiązani do Polski i są tradycjonalistami. Choć starają się pilnować swojego życia prywatnego, to od czasu do czasu dzielą się swoim szczęściem. Tym razem Dawid podziękował na Twitterze za prezent, jaki otrzymali od jednego z klubów sportowych. Okazuje się, że przyjaciele rodziny podarowali dla chłopca białe body z logo drużyny.

Hej @Rakow1921. Przesyłka i życzenia dotarły. Bardzo dziękujemy - napisał.

Pod spodem internauci jeszcze raz pogratulowali rodzicom:

Gratulacje dla szczęśliwych rodziców! Wszystkiego dobrego, zdrowia dla synka!

Takie body jest nie tylko oryginalne, ale też ładne. Super pomysł na prezent - piszą.

Jak na razie małżonkowie nie pokazali w mediach społecznościowych twarzy syna. Tata udostępnił jedynie zdjęcie, na którym widać jego rączkę, a mama pochwaliła się stopą chłopca. Wskazuje to na to, że będą chronić wizerunku Jakuba. Dołączą tym samym do m.in. Anny i Roberta Lewandowskich, Mariny i Wojciecha Szczęsnych oraz pójdą w ślady przyjaciółki Agnieszki Radwańskiej, czyli Małgorzaty Sochy.