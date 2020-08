Dorota Szelągowska odświeżyła fryzurę. Pomógł jej w tym znany fryzjer. Teraz ma grzywkę!

Dorota Szelągowska jest od lat obecna w mediach, a jej programy o tematyce remontowej cieszą się wielkim zainteresowaniem i to one przyniosły jej popularność. Widzowie pokochali ją za poczucie humoru, dystans, a także naturalność. Gwiazda jest wierna blond fryzurze, jednak co jakiś czas eksperymentuje z długością i cięciem. Niedawno wybrała się do znanego fryzjera i zaprezentowała się w odmienionej wersji. Jak teraz wygląda?

Dorota Szelągowska zmieniła fryzurę

Dorota Szelągowska pozostaje w stałym kontakcie z wielbicielami. Projektantka regularnie publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych, a jej profil na Instagramie cieszy się wielkim zainteresowaniem. Możemy na nim podejrzeć kulisy pracy na planie programu, a także wiele kadrów z życia prywatnego gwiazdy. Najnowsze zdjęcie Doroty pochodzi z salonu fryzjerskiego. O jej fryzurę zadbał Maciej Wróblewski, którego możecie kojarzyć ze szklanego ekranu. Mężczyzna uchodzi za jednego z najlepszych stylistów fryzur w Polsce. Często pojawia się też jako ekspert w programach śniadaniowych. Mogliśmy go również podziwiać w show ''Afera fryzjera''. Nic dziwnego, że córka Katarzyny Grocholi mu zaufała, bo wyczarował na jej głowie świetną fryzurę!

Dorota skróciła włosy, a także zdecydowała się na grzywkę. Trzeba przyznać, że w takiej wersji wygląda naprawdę świeżo i promiennie. Podobnego zdania są jej fani, którzy docenili jej metamorfozę, a także zwrócili uwagę na przystojnego fryzjera. Pod postem pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy.

Jestem zauroczona aurą tego zdjęcia. Jest Pani piękna. Pan obok niczym Bradley Cooper, tylko level wyżej.

Cóż za zmiana! Wyglądasz bajecznie.

Czysta mama. Ale mega jesteś podobna do niej na tym zdjęciu - czytamy w komentarzach.

Zgadzamy się z powyższymi komentarzami. Dorota w takiej odsłonie wygląda przepięknie! Zgadzacie się?