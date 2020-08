Kim jest 22-letnia partnerka Piotra Żyły? Marcelina Ziętek to aspirująca aktorka, jednak to nie wszystko, co o niej wiemy

Związki gwiazd wzbudzają wielkie zainteresowanie. Szczególnie, gdy dowiadujemy się o nich w atmosferze skandalu. Niedawno do mediów dotarła informacja, że Piotr Żyła znalazł nową miłość. Chodzi o Marcelinę Ziętek, którą widzowie stacji TVN mogą kojarzyć z paradokumentalnych produkcji takich jak ''Szkoła'' czy ''19+'', gdzie wciela się w rolę Kai Jarosik. Co jeszcze wiemy o pięknej 22-latce?

REKLAMA

Zobacz wideo Najgłośniejsze skandale polskiego show-biznesu. Nie zapomnimy o nich prędko

Kim jest Marcelina Ziętek?

Piotr rozstał się z Justyną dwa lata temu. Mimo to byli małżonkowie wciąż nie zakopali toporu wojennego i nieustannie przerzucają się oskarżeniami. Tym razem cała uwaga skupiła się na nowej partnerce skoczka. Żyła związał się z aspirującą aktorką, Marceliną Ziętek.

Marcelina Ziętek Instagram @szkola.tvn.pl

Chociaż sami zainteresowani nie potwierdzili związku, to my skrupulatnie przejrzeliśmy Instagram młodej kobiety. Mimo że jest aktywna w mediach społecznościowych, to nie afiszuje się związkiem z Piotrkiem. Kilka razy udostępniła zdjęcia z partnerem, jednak zadbała o to, by nie zdradzać jego tożsamości.

Jej profil śledzi ponad 38 tysięcy obserwujących, jednak teraz ta liczba z pewnością urośnie.

Marcelina w biogramie pochwaliła się również, że próbowała swoich sił w konkursach piękności. Ma nawet na swoim koncie pierwsze sukcesy. Zdobyła tytuł Miss Południa Nastolatek, a także Miss Foto Południa Nastolatek. Jest absolwentką Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.

Po pełnym emocji piątku Marcelina opublikowała wymowny filmik na InstaStories. Zakryła twarz rękami i nagranie opatrzyła krótkim podpisem.

Ale dzień!

Marcelina Ziętek Instagram @marceepan

Myślicie, że chodziło o to, że na jaw wyszły rewelacje na temat jej związku? Na szczęście poranek był nieco milszy, bo aktorka dostała bukiet czerwonych róż od ukochanego. Romantycznie?

Marcelina Ziętek Instagram @marceepan