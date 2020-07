Ewa Chodakowska pokazała krągłą pupę w bikini. "Kiedyś chciałam mieć ośmiopak, teraz chcę mieć dupsko"

Ewa Chodakowska dzielnie motywuje swoje obserwatorki na Instagramie. Nie tylko wrzuca budujące teksty, udostępnia przepisy na zdrowe dania i prowadzi treningi on-line, które można wykonać w domu, ale też pokazuje swoje ciało. Trzeba przyznać, że dla wielu to właśnie ono jest największym motorem do działania. Tym razem fotografię figury trenerka potraktowała pretekst do wypowiedzenia się na ważny dla siebie temat.

Ewa Chodakowska na temat ciężkiej pracy i efektów

Na instagramowym profilu Ewy Chodakowskiej pojawiło się zdjęcie w bikini, na którym trenerka pozuje tyłem, dumnie prezentując swoje krągłości. Przy okazji pod zdjęciem zamieściła obszerny opis dotyczący swojej nieustannej walki o sylwetkę.

Jeśli jesteś tu ze mną lata, to pewnie zauważyłaś, ze na przestrzeni tych lat moje ciało się zmienia. Idę zawsze w tym kierunku, który obieram. Moje efekty nigdy nie stanęły w miejscu. Ciało to dla mnie drugorzędna kwestia, ale nie jest tak, ze trenuje byle się ruszać. Oczywiście dla zdrowia, ale swoje małe cele w ciele tez mam - napisała pod najnowszym postem.

Jak czytamy, trenerka zawsze stara się przybliżać do wyznaczonego przez siebie celu. Ćwiczy przede wszystkim dla zdrowia, ale zwraca uwagę także na sylwetkę. Ewa przyznała też, że nieco zmieniły się jej oczekiwania.

Kiedyś chciałam mieć ośmiopak i mini procent tkanki tłuszczowej. Teraz chce mieć dupsko, biodra, więcej udka bez cienia cellulitu i płaski brzuszek. Koniecznie przy tym smukłe ramiona - dodała "Choda".

W swoim wpisie Ewa Chodakowska zwróciła uwagę na fakt, że jej ciało jest nie tylko wizytówką, ale przede wszystkim efektem jej pracy. Jak sama przyznała, trenuje zawodowo i regularnie już od piętnastu lat, amatorsko i nieregularnie z kolei od zawsze.

Zdjęcie opublikowane przez Ewę przypadło do gustu internautkom, co widać w komentarzach.

Musimy przyznać, że zdjęcie robi wrażenie.