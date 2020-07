Klaudia Halejcio to jedna z tych gwiazd, która nie ma zbyt dużego szczęścia w miłości. Choć aktorka ma na swoim koncie kilka poważniejszych związków, to z nikim nie udało jej się założyć rodziny. Jednak teraz może się to zmienić. Właśnie poinformowała swoich fanów, że jest w związku.

REKLAMA

Klaudia Halejcio jest szczęśliwie zakochana

Aktorka przebywa aktualnie na wakacjach w Grecji, dokładniej na wyspie Rodos. Nie jest jednak sama. Na Instagramie dodała nagranie, na którym trzyma rękę tajemniczego mężczyzny. Aktorka nie pokazała ukochanego, ani nic więcej o nim nie opowiedziała. Napisała jedynie, że jest bardzo szczęśliwa:

Nieoczekiwanie spotykasz kogoś przy kim się uśmiechasz #chwilektorewartopamietac #szczęśliwa.

Internauci w komentarzach gratulują jej nowej miłości i piszą, że mocno ją wspierają oraz mają nadzieję, że wreszcie znalazła prawdziwe uczucie. Gwiazda w grudniu rozstała się z poprzednim partnerem i do teraz była sama, dlatego wiadomość o tym, że znowu jest w związku, tak ucieszyła fanów.

Klaudia, jesteś tak wspaniałą osobą, zasługujesz na wszystko, co najlepsze! Życzę Ci dużo słońca i miłości!

Ale się cieszę.

I tak ma być. Spontany są najlepsze - uważają.

Zobacz wideo Klaudia Halejcio ma jedno z najpiękniejszych mieszkań

Sądząc po tym, że Klaudia raczej nie afiszuje się ze swoimi partnerami, nowy ukochany nie będzie częstym gościem na jej profilu. Aktorka prawdopodobnie chciała tylko oznajmić, że się z kimś spotyka i podzieliła się z fanami swoją radością. Aczkolwiek liczymy na to, że tym razem zrobi wyjątek i będzie chętniej opowiadać o nowej miłości. Mamy też nadzieję, że już niedługo dowiemy się, kim jest jej wybranek.