Jakub Rzeźniczak świętuje trzecie urodziny córki ze swoją wybranką. Rodzina jak z obrazka? "Cudownie razem wyglądacie"

Ostatnio o Jakubie Rzeźniczaku głośno było głównie za sprawą życia uczuciowego. Podczas burzliwego związku z Edytą Zając piłkarz rzekomo dopuścił się zdrady, a owocem romansu Rzeźniczaka z inną kobietą jest córka Inez.

Mimo że wiadomość o narodzinach córki piłkarza wyszła na jaw, gdy jeszcze był mężem Edyty Zając, to dopiero niespełna rok temu przyznał się do posiadania dziecka z nieślubnego łoża. Jakiś czas temu po raz pierwszy pokazał zdjęcia Inez, a teraz ponownie pochwalił się pociechą. Na swoim instagramowym profilu Jakub pokazał, jak świętuje trzecie urodziny córeczki. Nie zabrakło towarzystwa samej Magdaleny Stępień.

Jakub Rzeźniczak świętuje trzecie urodziny córki z Magdaleną Stępień

Życie prywatne Jakuba Rzeźniczaka od dłuższego czasu budzi niemałe emocje. Sportowiec ma za sobą kilka dość burzliwych relacji z kobietami, mimo to stara się spędzać z córką każdą wolną chwilę. Ostatnio była partnerka Rzeźniczaka, Magda Stępień-Kolesnikow, mówiła nam, że zdradził ją z inną kobietą. Do sieci szybko trafiły fotografie sportowca i jego nowej wybranki, ale on zaprzeczał, jakoby był niewierny. Teraz para wspólnie świętuje urodziny Inez, a wszyscy troje wyglądają na bardzo szczęśliwych.

Jakub Rzeźniczak, Magdalena Stępień Jakub Rzeźniczak - instagram

Podobne wrażenie odnieśli obserwatorzy, którzy pozytywnie skomentowali uczestnictwo Magdaleny w przyjęciu urodzinowym.

Cudowny widok! Wszystkie buźki uśmiechnięte. Wszystkiego najlepszego, królewno.

Jak cudownie razem wyglądacie. Wszystkiego najlepszego dla małej.

Fajnie widzieć cię w końcu szczęśliwego. Powodzenia w życiu i na boisku.

Na Instagramie Magdaleny Stępień-Kolesnikow pojawiła się relacja z przyjęcia urodzinowego trzyletniej Inez. Zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii u góry artykułu.





Inez życzymy wszystkiego najlepszego, a parze dużo szczęścia.