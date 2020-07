Znamy kolejnego zagranicznego aktora, który dołączy do obsady "Dziewczyn z Dubaju". Jest wszechstronnie utalentowany

"Dziewczyny z Dubaju" pojawią się w kinach już 22 stycznia 2021 roku. Do premiery coraz mniej czasu a Doda nie przestaje dostarczać kolejnych emocji zniecierpliwionym fanom. Dorota Rabczewska na bieżąco relacjonuje obserwatorom przebieg i efekty pracy nad filmem. Niedawno pisaliśmy o tym, że producentka ujawniła tożsamość jednego z zagranicznych aktorów, których będziemy mogli oglądać na dużym ekranie już na początku przyszłego roku. Przypomnijmy, że Doda opublikowała na Instagramie filmik, na którym przedstawiony przez nią Włoch pozdrowił jej widzów i sympatyków. Luca Molinari zrobił niemałe wrażenie na internautkach.

Kolejny zagraniczny aktor "Dziewczyn z Dubaju" już znany

Tym razem do obsady dołączył kolejny przystojniak. Andrea Preti to Duńczyk, który spełnia się nie tylko jako aktor, ale również pisze scenariusze i reżyseruje, czego owocem jest film romantyczny „One More Day” z 2015 roku.

O projekcie jest głośno nie tylko ze względu na obsadę filmu. Dużo kontrowersji wzbudza poruszana w nim tematyka. Twórcom produkcji zależy bowiem na tym, by jak najwierniej odwzorować realia tzw. "afery dubajskiej", w którą zaangażowane były nie tylko polskie celebrytki i modelki, ale też gangsterzy związani z wyższymi sferami krajów Bliskiego Wschodu. Oparty na prawdziwych wydarzeniach film ma na celu zdemaskowanie hipokryzji polskiego show biznesu i ukazanie prawdy.

"Dziewczyny z Dubaju" to film produkcji Doroty Rabczewskiej-Stępień i Emila Stępnia. Reżyserii podjęła się Maria Sadowska, która jest autorką obsypanego nagrodami obrazu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej". Główny scenarzysta to z kolei Mitja Okorn, który stanął za kamerą "Listów do M." czy "Planety Singli". Zdjęcia kręcone będą zarówno w luksusowych miejscach w Polsce, jak i w prestiżowych międzynarodowych lokacjach.

Oprócz zagranicznych aktorów w filmie będziemy mogli zobaczyć m. in. Paulinę Gałązkę, Katarzynę Figurę, Jana Englerta, Beatę Ścibak-Englert, Katarzynę Sawczuk, Olgę Kalicką, Annę Karczmarczyk i Józka Pawłowskiego.

Niecierpliwie czekamy na kolejne informacje odnośnie produkcji.