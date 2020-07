Była partnerka Kamila Durczoka wydała książkę. Do sieci trafiły fragmenty powieści Julii Oleś. Pisze o toksycznym związku

Julia Oleś to blogerka pochodząca ze Śląska, która od wielu lat zamieszcza w sieci treści z pogranicza mody, urody i szeroko rozumianego lifestyle'u. Największy rozgłos dał jej burzliwy związek z Kamilem Durczokiem. Pojawiali się wspólnie na branżowych imprezach i publikowali romantyczne zdjęcia w mediach społecznościowych. W ich relacji nie brakowało rozstań i powrotów, co było szeroko komentowane publicznie. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu, a Julia niedawno wydała pierwszą debiutancką powieść. Czy zdradziła coś na temat relacji ze słynnym dziennikarzem?

Była partnerka Kamila Durczoka wydała książkę

Julia Oleś w jednym z wywiadów przyznała, że była współuzależniona, ale nie zdradziła, czy chodziło o jej o relację z dziennikarzem. Nie ukrywała jednak, że jej poprzednie związki były dalekie od ideału. Była partnerka Kamila Durczoka w swojej książce zatytułowanej ''Każdego szkoda'' opisuje miłosną relację młodej dziewczyny ze starszym, skorumpowanym ministrem. Chociaż w żadnym miejscu na kartach powieści nie pada nazwisko prezentera, to bohaterem książki jest wysoko postawiony mężczyzna, który często sięga po alkohol. W sieci ukazały się fragmenty.

Niespostrzeżenie Andrzej przekroczył magiczną granicę między "imprezowym upojeniem" a "zabetonowaniem absolutnym", w którym to stanie pan minister nie tylko odznaczał się nagłym upośledzeniem aparatu mowy, ale również bujał się na boki, jakby właśnie przemierzał bezkresne wody Lazurowego Wybrzeża na jachcie swojego przyjaciela, gwiazdora filmowego. (...) I potem się pojafia taka Halinka. Fiesz, jak jom kocham? Fiesz? CZY TY TO ROSUMIESZ?! – krzyknął, opluwając mnie nieznacznie, a pot spływał mu po czerwonej twarzy.

Niedawno Julia Oleś na swoim blogu opublikowała kolejny fragment powieści.

Efektowne, piękne kobiety są znacznie częstszym zjawiskiem niż obłędnie przystojni mężczyźni, toteż u boku atrakcyjnej niewiasty częściej widuje się przeciętnie prezentującego się kompana niż amanta na miarę młodego Brada Pitta. Ból podnoszącego swą urodą poprzeczkę partnera życiowego i mnie był zresztą raczej obcy, do czasu aż poznałam Gerwazego.

Mimo że autorka podkreśla, że książka jest przede wszystkim o kobiecej solidarności i sile przyjaźni, to nietrudno zauważyć, że dotyczy również toksycznych relacjach damsko-męskich. Nie wiadomo jednak, czy ma na myśli związek z Kamilem Durczokiem. Julia Oleś zamierzała wydać książkę tuż po rozstaniu z dziennikarzem, jednak uznała, że nie będzie to dobry moment na promocję. Nie chciała, by na jej debiut patrzono wyłącznie przez pryzmat burzliwego związku.