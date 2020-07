Kasia Szklarczyk jest zwyciężczynią siódmej edycji ''Top Model''. Od tamtej pory z powodzeniem rozwija swoją karierę. Co chwilę pojawia się w kampaniach reklamowych, a także na wybiegach. Wygląda na to, że w życiu prywatnym również zaczęło jej się układać, bo modelka niedawno opublikowała romantyczne zdjęcie z nowym ukochanym.

Zobacz wideo Kasia Szklarczyk o rozstaniu z Patrykiem Grudowiczem

Kasia Szklarczyk znów zakochana

W życiu miłosnym Kasi Szklarczyk nie brakowało zawirowań. Modelka była związana z Patrykiem Grudowiczem, który również był uczestnikiem show. Początkowo ich związek układał się znakomicie, jednak pod koniec ubiegłego roku nagle poinformowali o rozstaniu. Wiadomość wywołała wielkie poruszenie w mediach, bo uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par polskiego show-biznesu.

Chciałbym nigdy tego nie napisać. Dziękuję Ci Kasiu za cały czas spędzony razem, nikt nie dał mi tyle radości co Ty. Przeżyłem z Tobą najwspanialsze chwile w życiu. Życzę Ci dalszych sukcesów i szczęścia w życiu, pokazałaś mi, że chcieć to móc. Przyszedł czas, żeby każdy poszedł w swoją stronę. Dziękuję - napisał Patryk Grudowicz w 2019 roku na swoim profilu.

Wszystko wskazuje jednak na to, że serce Kasi znów jest zajęte. Gwiazda opublikowała niedawno na swoim instagramowym profilu romantyczne zdjęcie z nowym partnerem. Widzimy na nim zakochanych, którzy czule się całują. Chociaż nie widać twarzy mężczyzny, to z oznaczenia można wywnioskować, że jest to popularny raper, Marcin Ostrowski - członek grupy Bezimienni. Nie zabrakło również uroczego podpisu pod ujęciem na tle zachodzącego słońca.

Świat nabiera barw, radość wypełnia serce, z Tobą przez życie iść, w końcu znalazłam swoje miejsce" – napisała modelka pod zdjęciem z ukochanym - napisała.

To samo zdjęcie z równie wzruszającym podpisem znalazło się na koncie Marcina. Wygląda na to, że miłość kwitnie! Mamy nadzieję, że tak będzie jak najdłużej. Pozostaje nam życzyć dużo szczęścia i wytrwałości.