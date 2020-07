''Nie bałam się o tym rozmawiać'' Historie dziewięciu kobiet w książce Joanny Przetakiewicz

Książka Joanny Przetakiewicz i dziewięciu prawdziwych bohaterek jest już dostępna w sprzedaży. „Ta książka jest szczepionką na smutek w życiu. Udowadnia, że po burzy wychodzi słońce i tylko od nas zależy, czy przełamiemy swój strach i podejmiemy walkę o siebie”. Jej wydanie to początek wielkiej akcji społecznej Ery Nowych Kobiet, w której chcemy powiedzieć: nie boję się mówić o problemach, nie boję się walczyć o marzenia, nie boję się być szczęśliwa. Celem kampanii jest dodanie odwagi, siły i zainspirowanie kobiet do dokonywania zmian.

REKLAMA

''Nie bałam się o tym rozmawiać''

Zawarte w książce opowieści to prawdziwe losy kobiet, które odważyły się odsłonić to, co większość z nas starannie skrywa: strach, domową przemoc, seksualną agresję, czy poniżenie ze strony najbliższych. Bohaterki książki mówią swoimi słowami, bez retuszu i koloryzowania.

Na miejscu wypadku, pod drzewem znalazłam smoczek. Czułam, jak z mojego dziecka uchodziło życie – wyznaje Magda.

W domu wieczne libacje, alkohol. Pamiętam, kiedy tata próbował poderżnąć mamie gardło. Raz o mało nie zgwałcili siostry, ale udało jej się wyrwać i wyskoczyć przez okno – opowiada Beata.

Przełamały własny strach i społeczne tabu. Dziś są piękne, eleganckie, uśmiechnięte. Podobne do każdej z nas, niezwykłe, bo skutecznie walczyły o odzyskanie swojego życia, bo podjęły bardzo ważne, choć często trudne decyzje. Pokazały, że nie ma sytuacji bez wyjścia.

Moje bohaterki zdecydowały się opowiedzieć o swoich losach w przekonaniu, że w ten sposób pomogą tym, które nie mogą zebrać się na odwagę, aby zaryzykować i zmienić swoje życie. Bardzo im za to dziękuję. Podziwiam je i wierzę, że dla wielu kobiet staną się źródłem inspiracji. Ta książka jest szczepionką na smutek w życiu. Udowadnia, że po burzy wychodzi słońce i tylko od nas zależy, czy przełamiemy swój strach i podejmiemy walkę o siebie – mówi Joanna Przetakiewicz.

Podczas wielomiesięcznej pracy nad książką do Ery Nowych Kobiet wpłynęło 2000 historii przesłanych przez kobiety, które odważyły się opowiedzieć o swoim życiu i problemach. Książka prezentuje dziewięć z nich oraz historię opowiedzianą przez autorkę, Joannę Przetakiewicz.

Książka jest już dostępna w przedsprzedaży w sklepie www.eranowychkobiet.com.z darmową wysyłka oraz autografem autorki do 15 lipca. Całkowity dochód zostanie przekazany na Fundację Ery Nowych Kobiet oraz realizację celów statutowych fundacji.

Wydawcą książki jest Ringier Axel Springer, a patronami medialnymi są: Onet, Newsweek Polska, Plejada, ForbesWomen i Ofeminin. Patronem akcji społecznej jest także TVN Style.

O akcji społecznej #NIEBOJESIE

#NIEBOJESIE to pierwsza i największa kampania społeczna dla kobiet w Polsce, które chcą powiedzieć: nie boję się mówić o problemach, nie boję się walczyć o marzenia, nie boję się być szczęśliwa. Celem kampanii jest dodanie odwagi, siły i zainspirowanie kobiet do dokonywania zmian. Naukowcy uważają, że aby dokonać zmiany, trzeba najpierw zacząć o niej mówić. Opowiedzenie na głos o tym, co nas spotkało, uwalnia. To pierwszy krok do bycia szczęśliwą.

Dlatego, w ramach akcji, kobiety udostępniają na swoich kanałach społecznościowych zdjęcia z gestem uniesionej ręki na znak kobiecej siły oraz oznaczeniem #niebojesie.

Dodatkowo Era Nowych Kobiet oferuje specjalną, zamkniętą grupę o nazwie: „Nie boję się - Era Nowych Kobiet”, w której kobiety mogą dzielić się swoimi historiami i wzajemnie wspierać.

Na stronie www.eranowychkobiet.com/niebojesie widnieje także formularz, w którym można opisać swoją historię i porozmawiać bezpłatnie z psychologiem.

W ramach akcji Joanna Przetakiewicz wraz z bohaterkami książki odwiedzi wiele miejscowości w całym kraju. Specjalny autokar Ery Nowych Kobiet wyruszy w podróż już 13 lipca. Spotkania odbędą się w następujących miastach: 13 lipca - Olsztyn, 14 lipca - Gdan?sk, 15 lipca- Sopot, 16 lipca - Ostro?w Wlkp., 17 lipca - Wrocław, 18 lipca - Ke?dzierzyn Koz?le, 19 lipca - Bielsko- Biała, 20 lipca - Krako?w, 21 lipca - Katowice, 22 lipca - Radomsko, 23 lipca - Ło?dz?, 24 lipca - Warszawa.

Podczas wydarzenia będzie można poznać nie tylko setki inspirujących kobiet, Joannę Przetakiewicz oraz bohaterki książki „Nie bałam się o tym rozmawiać”. Dodatkowo, przy wsparciu ekspertów z Uniwersytetu SWPS i Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, przeprowadzane zostaną wykłady na temat szczęścia, motywacji do działania, pokonywania lęków, celu w życiu czy postrzegania siebie.

Symbolem akcji i kobiecej solidarności jest ziarno życia oraz gest uniesionej ręki. Specjalny zmywalny tatuaż będzie dostępny w egzemplarzach książki.

Akcja jest skierowana do wszystkich kobiet, niezależnie od wieku, zawodu, wykształcenia czy pochodzenia.

Partnerami medialnym akcji są: TVN Style, Onet, Newsweek Polska, Plejada, ForbesWomen, Ofeminin.