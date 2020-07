Anna Lewandowska to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiego show-biznesu. Od zera zbudowała markę, która jest obecnie jedną z najsilniejszych na rynku. Zamienia w złoto wszystko, czego się dotknie, a przy tym nie traci dystansu do świata i poczucia humoru. Niedawno trenerka zaprezentowała na Instagramie zdjęcie z nieidealnym brzuchem i nie ukrywała, że musi zrzucić kilka kilogramów po ciąży. Tym razem zaskoczyła fanów, gdy pochwaliła się wyrzeźbioną sylwetką, ale uwagę skradła i tak Klara, która wyrasta na następczynię mamy.

Klara Lewandowska nie zwalnia tempa

Anna Lewandowska na początku maja urodziła drugą córkę, Laurę. Mimo że od porodu minęły dopiero dwa miesiące, trenerka już wróciła do aktywności fizycznej. W mediach społecznościowych co chwilę publikuje kolejne plany treningowe, a także przedstawia kolejne ćwiczenia. Gwiazda nie ukrywa, że powrót do formy jest dla niej znacznie trudniejszy niż wcześniej, jednak nie daje za wygraną. Trzeba przyznać, że Ania jest prawdziwą motywacją, bo jej brzuch z dnia na dzień jest coraz bardziej umięśniony. Doskonale widać to na jej najnowszym zdjęciu, które pokazała na Instagramie.

W końcu trenerka ma świetną motywatorkę - Klarę. Mimo że dziewczynka ma dopiero trzy lata, to uwielbia towarzyszyć mamie podczas codziennych treningów. Nic dziwnego - w końcu smykałkę do sportu ma w genach! Starsza córka Lewandowskich wyrasta na prawdziwą sportsmenkę i wykonuje nawet najbardziej skomplikowane ćwiczenia. Niedawno Ania zaprezentowała, jak córka pływa w basenie. Trzeba przyznać, że znakomicie sobie radzi! Tym bardziej, że nie była asekurowana.

Klara Lewandowska pływa screen z Instagram @annalewandowskahpba

Jednak to nie wszystko. Klara w towarzystwie kolegi odbyła również trening na macie. Na nagraniu, które opublikowała Ania widać, że dziewczynka bardzo przykłada się do ćwiczeń i wykonuje je z wielką starannością. Wszystko wskazuje na to, że dziewczynka pójdzie w ślady mamy!