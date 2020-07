''Ślub od pierwszego wejrzenia'' Łukasz odpowiada na zarzuty w sprawie reklam na Instagramie. Zrobił to w swoim stylu

Łukasz Kuchta zdobył popularność dzięki udziałowi w programie ''Ślub od pierwszego wejrzenia''. Wybranką jego serca została Oliwia. Rok po zakończeniu programu małżonkowie poinformowali, że wkrótce ich rodzina się powiększy, a kilka miesięcy temu na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko. Wydawałoby się, że życie Łukasza to istna sielanka, jednak uczestnik programu zmierzył się niedawno z hejtem. Niedawno odniósł się do krytycznych komentarzy na swój temat.

Zobacz wideo Jak Łukasz sprawdza się w roli ojca?

Łukasz odpowiada na zarzuty internautów

Oliwia i Łukasz byli jedną z najbardziej lubianych par w programie. Mimo że od ich udziału w ''Ślubie od pierwszego wejrzenia'' minęło już sporo czasu, to oni kontynuują karierę w mediach. Niedawno założyli kanał na YouTube, gdzie regularnie publikują nowe odcinki autorskiego programu. Nie zapominają również o działalności w mediach społecznościowych. Łukasz doczekał się nawet współpracy reklamowej, która nie spodobała się wszystkim obserwatorom. Niedawno celebryta opublikował na Instagramie post, w którym reklamował pastę do zębów. Niestety nie wszystkim się to spodobało. Niektórzy sugerowali, że się ''sprzedał'' i ''zrobi wszystko dla pieniedzy''. Mężczyzna odniósł się do negatywnych komentarzy. W jego wypowiedzi nie zabrakło ironii.

Uwaga uwaga na hasło "Łukasz już nie jest tym samym człowiekiem, bo zareklamował pastę do zębów" macie 10% zniżki na zapałki w najbliższym kiosku. Pozdrawiam wszystkich sfrustrowanych oraz tych, którzy nie dali rady wytrzymać do końca przerwy reklamowej - napisał na profilu.

Najwyraźniej złośliwości ze strony internautów dotyczące współpracy z jedną z firm nie spodobały się Łukaszowi. Pod prześmiewczym postem pojawiło się sporo komentarzy. Jedni docenili poczucie humoru i Łukasza, inni z kolei zarzucili mu brak dystansu.

Uwielbiam Twój dystans.

Tragedia, wszystko zrobisz dla kasy.

Brakiem szacunku hajsu nie zarobicie - czytamy w komentarzach.

Jak widać, zdania internautów na temat reklamowania produktów przez Łukasza są mocno podzielone. A co wy myślicie o wykorzystywaniu pięciu minut sławy?