Antek Królikowski nie odnalazł jeszcze szczęścia w miłości. Kilka lat temu spotykał się z Joanną Jarmołowicz, która obecnie jest związana z jego młodszym bratem, Jankiem. W późniejszym czasie odnalazł szczęście w ramionach Julii Wieniawy. Niestety ten związek również nie przetrwał próby czasu. Jego ostatnia relacja z Katarzyną Dąbrowską także się skończyła. Znajoma rodziny Królikowskich zdradziła, jaki był tego powód.

''Na Żywo'' ujawnia kulisy rozstania Antka Królikowskiego

Antek Królikowski nie narzeka na brak zainteresowania ze strony płci pięknej. Przez ostatnie półtora roku był związany z Katarzyną Dąbrowską. Piękna blondynka unikała błysku fleszy, dlatego nie wiemy na jej temat zbyt wiele. Kilka dni temu Kasia opublikowała na Instagramie post, w którym potwierdziła, że ten związek jest przeszłością. Wszyscy spekulowali wówczas, czy serce ulubieńca Patryka Vegi znów jest zajęte. Pojawiły się informacje, że gwiazdor spotyka się z koleżanką po fachu, Joanną Opozdą.

''Na Żywo'' donosi, że to właśnie Joanna Opozda miała pośrednio przyczynić się do rozstania Kasi i Antka. Podobno aktorzy mają się ku sobie od dłuższego czasu.

Antek regularnie widuje się z aktorką Joasią Opozdą. Już wcześniej miał do niej słabość i Kasia poczuła się zaniepokojona tym, że znów zbliżyli się do siebie.

Tygodnik podaje również, że parę najbardziej poróżniły plany na przyszłość. Kasia bardzo chciała się ustatkować i oczekiwała od Antka deklaracji co do wspólnej przyszłości. Tymczasem aktor nie zamierzał myśleć o ślubnym kobiercu. Najlepiej potwierdzają to słowa, które wypowiedział podczas domówki u Dowborów.

Co łączy tatuaż i małżeństwo? To, że obie te rzeczy na początku wydają się doskonałym pomysłem - wyznał wtedy Antek.

Jak na razie Antek Królikowski nie odniósł się do krążących na ten temat rewelacji.