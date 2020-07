Zobacz wideo Agnieszka Radwańska nie może doczekać się dziecka

Agnieszka Radwańska w 2018 roku ogłosiła, że kończy sportową karierę. Uzasadniła to tym, że jej organizm coraz częściej odmawiał posłuszeństwa i nie była w stanie trenować tak jak dawniej. Nie była to dla niej łatwa decyzja - w końcu przez 13 lat zawodowo zajmowała się tenisem. Jednak nie żałuje tego kroku i skupiła się na życiu prywatnym. Razem z mężem Dawidem Celtem spodziewają się pierwszego dziecka.

REKLAMA

Agnieszka Radwańska w sesji ciążowej

Radosną nowiną pochwaliła się w styczniu. Dodała na Instagramie zdjęcie dziecięcych bucików i napisała, że "przyszedł czas na nowy etap". Niedawno bawiła się na baby shower, podczas którego zdradziła płeć dziecka. Okazuje się, że spodziewa się syna. Nie wiadomo dokładnie, kiedy pojawi się on na świecie, jednak jest to już końcówka ciąży. Agnieszka postanowiła uwiecznić ten okres i wzięła udział w sesji zdjęciowej, a jednym ze zdjęć pochwaliła się na swoim profilu:

#niepotrzebahasztagów - napisała jedynie.

Przyszła mama wygląda bardzo seksownie na ujęciu. Ma obcisłą sukienkę z długim rękawem, włosy ułożone w delikatne fale oraz czarne sandały na obcasie. Choć zebrała wiele komplementów, a fanki zazdroszczą jej figury podczas ciąży, to jednemu z użytkowników Instagrama nie spodobało się to, jakie założyła buty:

Szpilki? W ciąży? - doczepił się.

Choć Agnieszka nie odniosła się do tego osobiście, to jej fanki odpisały mężczyźnie i stanęły w obronie gwiazdy.

A to jest jakiś zakaz?

Dlaczego zawsze znajdzie się osoba, która musi się doczepić do najmniejszych szczegółów... Piękne zdjęcie.

W ciąży najlepiej chodziło mi się w szpilkach - uważają.

Niektórzy piszą też, że Radwańska założyła je jedynie podczas sesji, bo na co dzień na zdjęciach, jakie dodaje, pojawia się w płaskich butach. Jak podają różne źródła, w których wypowiadają się specjaliści, kobiety, które nie mają problemów podczas ciąży, mogą od czasu do czasu nosić szpilki - nie jest to zabronione.