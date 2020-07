Weronika Rosati pozuje z córką w bliźniaczych fryzurach. Zdecydowała o nich Ela. ''Pięknie w tych warkoczach''

Zobacz wideo Elizabeth to słodziak!

Weronika Rosati spełnia się w roli mamy. Mała Elizabeth przyszła na świat w grudniu 2017 roku i wywróciła życie aktorki do góry nogami. Od tamtego czasu wszystkie oczy skupione są na dziewczynce. Piękna mama spędza z córką każdą wolną chwilę, a niedawno pochwaliła się bliźniaczymi fryzurami. Której bardziej pasują takie warkocze?

Weronika Rosati pozuje z córką

Weronika Rosati dzieli życie między dwa kontynenty. Większość czasu spędza w Stanach Zjednoczonych, gdzie również na świat przyszła Ela. Tam łączy życie prywatne z zawodowym, ale nie zapomina również o własnym kraju, gdzie możemy podziwiać ją w różnych produkcjach filmowych i serialowych. Obecnie gwiazda zwolniła nieco tempo i przebywa w Los Angeles. Regularne publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych i co chwila odsłania urywki ze swojego życia. Odkąd została mamą, na jej Instagramie możemy znaleźć sporo zdjęć w towarzystwie córeczki. Jest to zupełnie zrozumiałe, tym bardziej, że dziewczynka jest oczkiem w głowie mamy. Ich najnowsze wspólne zdjęcie w takich samych warkoczach jest naprawdę urocze. Spójrzcie sami.

Bliźniaczki. Ela zdecydowała o naszych dzisiejszych fryzurach - napisała pod zdjęciem Weronika.

Nie trzeba było długo czekać na reakcje fanów. Pod postem pojawiło się sporo komentarzy. Internauci docenili fryzury dziewczyn, a pod ich adresem posypały się komplementy.

Ale pięknie wyglądacie. Mama i córka na medal.

Pięknie w tych warkoczach.

Ela powinna częściej decydować o fryzurach - czytamy w komentarzach.

Trzeba przyznać, że Weronika w takiej fryzurze wygląda jak Lara Crotf! Taki drapieżny look bardzo jej pasuje. Kto wie, może to właśnie ta bohaterka filmowa była inspiracją do stworzenia takiej fryzury? Z kolei Ela wygląda przeuroczo.