''Ślub od pierwszego wejrzenia''. Joanna u Oliwii i Łukasza. Gorzkie słowa o Adamie, ale oberwało się i Łukaszowi. Miał pisać z byłymi!

Oliwia i Łukasz ze ''Ślubu od pierwszego wejrzenia'' zdobyli wierne grono fanów i już po zakończeniu programu kontynuują karierę medialną. Jakiś czas temu założyli kanał w serwisie YouTube, który nazwali ''Zakuchtani''. Nazwę pomogli im wybrać obserwatorzy. Do najnowszego odcinka internetowego show zaprosili Joannę Lazar. O czym rozmawiali?

Joanna Lazar ze ''Ślubu od pierwszego wejrzenia'' nie odnalazła szczęścia w programie. Wyszła za mąż za Adama, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Tuż po zakończeniu czwartej edycji programu uczestnicy poinformowali, że planują rozwód. Obecnie mężczyzna związał się z inną kobietą, a Asia odnalazła szczęście w ramionach nowego partnera. O kulisach dawnej relacji, a także powstawaniu programu opowiedziała w drugim odcinku ''Zakuchtanych''.

Okazuje się, że podczas nagrań do ''Ślubu od pierwszego wejrzenia'' Joanna nie zawsze zdawała sobie sprawę z tego, że jest nagrywana. Nie sądziła, że wszystkie jej wypowiedzi znajdą się w programie. Krytycznie wypowiadała się także na temat samego Adama. Podobno zdarzało mu się, że nie odbierał od niej telefonów.

Adam zawsze mówił, że nie ma czasu, bo niby miał nową pracę i coś tam coś tam - wyznała.

Zdaniem Oliwii to nie do pomyślenia. Nie ukrywała jednak, że między nią a Łukaszem także dochodziło do konfliktów. Wszystkiemu winne były jego kontakty z byłymi partnerkami.

Miałeś jeszcze naleciałości ze swojego kawalerskiego życia. Różne zażyłości i zawiłości. Pisanie z byłymi. To jest najgorsze. (...) Przed pójściem do programu miałam taki związek, że gościu zaczął się spotykać ze swoją byłą i okazało się, że ona jest w ciąży. I jak ja się dowiedziałam w podróży poślubnej na Malcie, że Łukasz ma kontakty z byłymi, to od razu pomyślałam: "no nie, gościu od razu odpada". Działało to na mnie jak płachta na byka. On w telewizji taki nieśmiały, a tam różki takie aż do sufitu. Wtedy miałam chwilę zawahania, ale później to sobie przegadaliśmy - wyznała.

Asia zdradziła też, że program przekłamywał rzeczywistość, która nie była tak kolorowa, jak wyglądało to na szklanym ekranie. Obie panie zgodnie uznały, że udział w show pozwolił im zweryfikować dotychczasowe znajomości. Po emisji odcinków odezwali się do nich znajomi, z którymi od dawna nie utrzymywały kontaktu.

Joanna przyznała, że mimo trudnych doświadczeń nie żałuje udziału w programie, choć nie ukrywa, że było jej przykro, gdy dowiedziała się, że Adam szukał młodszej partnerki.

Stało się, jak się stało. Nie spodziewałam się, że tak to będzie pokazane.

Dodała też, że przy Adamie nie mogła odsłonić prawdziwej siebie, dlatego być może przez niektórych widzów została odebrana negatywnie. Jej zdaniem to wina męża, który nie potrafił nawiązać z nią odpowiedniej relacji, opartej na bliskości, zaufaniu i wzajemnym zainteresowaniu.

Nie dziwię się, że my nie rozmawialiśmy, bo nie dało się z nim rozmawiać.

Okazało się również, że Joanna oficjalnie wciąż jest żoną Adama. Papiery rozwodowe otrzymała dopiero 14 lutego. Sprawa sądowa przeciągnęła się ze względu na sytuację w kraju. Mamy nadzieję, że już wkrótce ich drogi rozejdą się na dobre! Z niecierpliwością czekamy też na kolejne odcinki ''Zakuchtanych''.