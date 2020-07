Paulina Krupińska należy do tej grupy gwiazd, która stara się chronić prywatność swoich dzieci. Choć często dodaje na Instagramie zdjęcia 5-letniej Antoniny i 3-letniego Jędrzeja, to jednak ukrywa ich twarze. Czasami jednak przez przypadek pokaże nieco więcej - tak jak np. wtedy, gdy udostępniła film z ich domu w górach, na którym nagrała to, jak spędzali czas podczas domowej izolacji. Mogliśmy wtedy zobaczyć twarz Antosi.



Zobacz wideo Paulina Krupińska rozmawia z Antosią

Paulina Krupińska pokazała syna

Paulina dzieli swoje życie między dwa miasta. Najbardziej z rodziną lubi przebywać w górach, gdzie mają piękny dom. Jednak z racji obowiązków zawodowych musi przyjeżdżać też do Warszawy, gdzie nagrywane są poranne wydania "Dzień Dobry TVN", w której to śniadaniówce jest gospodynią. Wszystko wskazuje na to, że weekend spędziła w górach. Świadczyć może o tym zdjęcie, jakie dodała na Instagramie. Znalazł się na nim Jędrzej, który wysoko skacze. W tle za to widać Tatry.

Miłego i skocznego dnia dla Was - napisała Krupińska.

Internauci są pod wrażeniem widoków, jakie znalazły się na ujęciu:

Ale Wy tam macie super!

Cudnie tam macie, zazdroszczę.

Obłędny widok na Rycerza, też skakałabym z zachwytu - piszą.

Modelka jakiś czas temu udzieliła wywiadu "Rewii". Opowiedziała w nim o tym, że nie planują przeprowadzki do Warszawy na stałe. Wolą mieszkać w górach, gdzie mogą liczyć na pomoc mamy Sebastiana Karpiela-Bułecki, która chętnie zajmuje się wnukami. Taką decyzję podjęli dla dobra dzieci, które mogą korzystać z uroków przyrody, świeżego powietrza i mają mnóstwo miejsca do zabawy. Prowadząca "DD TVN" podkreśliła też, że Antosia i Jędrzej uwielbiają góry i świetnie się tam odnajdują.