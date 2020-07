Nie żyje kolejna uczestniczka programu TTV. Miała 21 lat. "Proszę o modlitwę za jej duszę"

Do mediów dotarła przykra wiadomość. Zmarła kolejna osoba, która pojawiła się w jednym z programów emitowanych przez TTV. Niedawno pisaliśmy o tym, że Rinke Rooyens pożegnał bohatera swojego show "Rinke. Za zamkniętymi drzwiami" oraz że w tragicznych okolicznościach odszedł 40-letni uczestnik formatu ''Dżentelmeni i wieśniacy''. Teraz zmarła Martyna Kubacka, która pojawiła się w "Drugiej Twarzy". Przykrą wiadomość opublikowano na jej profilu na Facebooku.

REKLAMA

Nie żyje bohaterka "Drugiej Twarzy"

Nie wiadomo jednak, co było przyczyną jej śmierci. Na Facebooku pojawił się jedynie wpis, w którym poproszono o modlitwę.

Martynka dzisiaj [3.07.2020] odeszła z tego świata. Proszę o modlitwę za jej duszę - brzmi jego treść.

W komentarzach pojawiło się wiele słów wsparcia i kondolencje. Internauci podali informację, że 21-latka zmarła z powodu zapaści serca.

Ciężko mi w to uwierzyć, ale mam nadzieję, że teraz będzie Ci lepiej. Kochamy Cię i nie zapomnimy o Tobie.

Nie mogę w to uwierzyć... Czuję się, jakby ktoś mi zabrał część mnie. Spoczywaj w spokoju.

Będzie nam Cię brakować, Martynka - piszą.

Zobacz wideo Karolina Gilon o swoich planach

Martyna Kubacka pojawiła się w programie "Druga Twarz", żeby zmienić swój wizerunek, który nie podobał się jej babci. Nosiła kolorowe włosy, mocny mejkap oraz zakładała elfie uszy. Jej pasją był makijaż oraz metamorfozy, jakie mogła przeprowadzać za jego pomocą. Nie była do końca przekonana do zmiany, jaką zaproponowali jej specjaliści programu TTV. Podobała jej się fryzura, ale nie przypadło jej do gustu to, jak ją pomalowano i ubrano.

Rodzinie i bliskim składamy kondolencje.