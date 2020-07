Natalia Nykiel promuje nowy singiel w neonowej kurtce. Jest świetna, ale wybór tych butów zaskakuje

Zobacz wideo Kto jeszcze wyróżnia się stylem?

Natalia Nykiel zaczynała jako osiemnastolatka w programie ''The Voice of Poland''. Dała się poznać jako nieśmiała dziewczyna o wyjątkowym głosie. Wyśpiewywała spokojne ballady, a jej talent doprowadził ją aż do finału. Od tamtej pory minęło już wiele lat, a Natalia uchodzi za jedną z najciekawszych wokalistek młodego pokolenia. Na szczególną uwagę zasługuje również jej styl, który od początku jej kariery znacznie ewoluował. Niedawno gwiazda zaprezentowała się w energetycznej stylizacji.

REKLAMA

Natalia Nykiel w neonowej kurtce

Natalia Nykiel wielokrotnie udowodniła, że nie boi się eksperymentować z wizerunkiem. Piosenkarka często wybiera oryginalne stroje, które skupiają na niej całą uwagę. I nie chodzi wyłącznie o stylizacje sceniczne, które rządzą się własnymi prawami. Gwiazda na co dzień również wyróżnia się z tłumu. Dobiera elementy garderoby i dodatki w oryginalny sposób i często łączy pozornie niepasujące do siebie elementy.

Podczas ostatniego wywiadu również nie zawiodła. Miała na sobie neonową bomberkę w pomarańczowym kolorze z czarnymi elementami. Dobrała do niej zwykłe, czarne jeansy i ciężkie buty - Martensy. Na szczególną uwagę zasługuje jej fryzura rodem z lat dwudziestych. Natalia postawiła na charakterystyczne dla tamtego okresu fale. Nie zapomniała również o dodatkach - podpięła włosy złotymi spinkami i nałożyła duże kolczyki koła, które od kilku lat są jednym z najmocniejszych trendów. Na ustach Natalii zagościła szminka w kolorze wina. Trzeba przyznać, że wyglądała bardzo ciekawie! Takiej stylizacji nie powstydziłyby się światowe gwiazdy. Jak Wam się podoba takie zestawienie?

Więcej zdjęć w naszej galerii!

Natalia Nykiel East News