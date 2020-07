Cezary Pazura pozuje z bratem. Fani porównali Radka Pazurę do Michała Żebrowskiego. Łączy ich jeden szczegół

Cezary Pazura jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie chętnie publikuje zdjęcia żony i dzieci. Rzadko jednak możemy podziwiać fotografie innych członków jego rodziny, w tym brata, który - tak jak Cezary - jest osobą publiczną. Tym razem jednak aktor zrobił wyjątek i zaprezentował fanom fotografię z Radkiem.

Cezary Pazura pozuje z bratem

Wszystko wskazuje na to, że sławni bracia przygotowują wspólny projekt i dlatego zapozowali razem do zdjęcia. Cezary Pazura zdradził co nieco w opisie do fotografii.

Nareszcie razem na planie. Z Bratem. W dodatku rodzonym - napisał.

Aktor dodał również hashtagi, z których wynika, że nowy projekt jest niespodzianką. Jednak wcale nie to zwróciło uwagę fanów, a wizerunek Radka. Internauci porównali go nawet do Michała Żebrowskiego! Oczywiście wszystko przez siwą brodę. Ostatnio Michał Żebrowski może pochwalić się imponującym zarostem i wygląda na to, że Radek poszedł w jego ślady.

Teraz brat wygląda jak pan Żebrowski.

Też tak pomyślałam w pierwszej chwili!

Cały Żebrowski - komentowali fani.

Inni internauci komentowali natomiast brak rodzinnego podobieństwa między aktorami. Faktycznie, nie da się ukryć, że Radek i Cezary musieli odziedziczyć całkiem inne geny.

