Iwona Burnat zyskała sławę, dzięki udziałowi w programie ''Żony Hollywood''. Mogliśmy podziwiać jej luksusowe życie w Los Angeles, które wiedzie u boku męża, a także dwóch uroczych piesków. Celebrytka wzięła również udział w programie ''Ameryka Express", gdzie wraz z Reggim Benjaminem przemierzali Kolumbię i Gwatemalę. Iwona od lat wierna jest długim blond włosom. Do tej pory pokazywała się tylko w takiej fryzurze, jednak niedawno na Instagramie zaskoczyła wszystkich nowym wizerunkiem. Jak teraz wygląda?

REKLAMA

Zobacz wideo Iwona Burnat i Reggie Benjamin o "Ameryce Express": "Tragedia, to nie były wakacje"

Iwona Burnat zmieniła fryzurę

Do tej pory Iwona Burnat nie eksperymentowała ze swoim wyglądem. Od lat kojarzyła się z długimi, jasnymi włosami w popielatym odcieniu. Nic nie wskazywało na to, by miało się coś zmienić. Najwyraźniej celebrytka chciała zobaczyć, jak prezentuje się w innej wersji, bo na Instagramie opublikowała zdjęcie w brązowych włosach. Towarzyszył jej ukochany piesek Toby.

Nowy wygląd. Razem z Tobym - napisała pod zdjęciem.

Nie trzeba było długo czekać na reakcje fanów. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jedni zachwycali się odmienioną fryzurą' i sugerowali, że taki odcień pasuje jej zdecydowanie bardziej. Inni z kolei zauważyli, że to tylko żart, a Iwona ma na sobie perukę.

W tym kolorze super. Ale to chyba peruka.

Pięknie wyglądasz!

Wyglądasz oszałamiająco w tym kolorze - czytamy w komentarzach.

Jak dotąd Iwona nie zdradziła, czy to tylko peruka, czy zmiana na stałe. Jedno jest pewne - w brązowych włosach wygląda naprawdę świetnie! Zdania internautów na ten temat są mocno podzielone. A co Wy sądzicie o nowej fryzurze celebrytki?