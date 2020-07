''Ślub od pierwszego wejrzenia''. Mama Łukasza podbija stolicę. Zrobiła zdjęcia z gwiazdami i zdradziła pewien sekret

Oliwia i Łukasz poznali się w programie ''Ślub od pierwszego wejrzenia''. Ich małżeństwo było eksperymentem - poznali się dopiero w dniu ślubu, a sakramentalne ''tak'' powiedzieli sobie na oczach telewidzów. Chociaż niewiele osób wróżyło im szczęście, to ich związek przetrwał próbę czasu, a co więcej - niedawno powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Zaangażowana w wychowanie wnuka jest mama Łukasza, którą również mogliśmy oglądać w programie. Pani Ania z powodzeniem rozwija karierę w sieci, a niedawno wybrała się do Warszawy, gdzie spotkała kilka gwiazd.

REKLAMA

Zobacz wideo Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazują synka

Mama Łukasza podbija stolicę

Chociaż od udziału Oliwii i Łukasza w programie minęło sporo czasu, to zyskali oni rzeszę wiernych fanów, którzy śledzą ich poczynania w mediach społecznościowych. Popularność zdobyła także mama uczestnika, a jej profil na Instagramie cieszy się wielkim zainteresowaniem - ma aż 52 tysiące obserwatorów. Pani Ania regularnie zamieszcza zdjęcia, a niedawno na jej profilu znalazły się też sławne osoby - Damian Kordas i Dawid Kwiatkowski.

Ach, ta Warszawa, tyle znanych ludzi gości. Miałam okazję ocenić dania, które pod okiem Damiana przygotowali Oliwia i Łukasz. To była fantastyczna przygoda i możliwość spróbowania nowej ciekawej potrawy, a mianowicie makaron z gruszką i czerwoną porzeczką - napisała na swoim profilu.

Pod postem pani Anny pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci byli ciekawi, czy był to jej pierwszy raz w Warszawie. Okazało się, że nie, ale każda wyprawa do stolicy daje jej mnóstwo radości. Mama Łukasza zdradziła także, że kiedyś myślała nad przeprowadzką.

Mama Łukasza w Warszawie screen z Instagram @anna.ana_p

Jest pani bardzo pozytywną osobą. Wszystkiego dobrego.

Pani Aniu, ale Pani jest super, piękna kobieta, tylko każdemu życzyć takiej super mamy. Kobieta na czasie, nikomu krzywdy nie robi, wesoła, uśmiechnięta kobieta i pięknie się ubiera. Tylko pozazdrościć.

Pani Anna z dumą prezentowała też wnętrza luksusowego hotelu. Od razu widać, że wycieczka dała jej dużo radości. Kto wie, może jednak celebrytka skusi się na przeprowadzkę?