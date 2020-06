Barbara Kurdej-Szatan wybrała imię dla syna. Internauci mieli rację!

Barbara Kurdej-Szatan na początku maja ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Ta wiadomość wzbudziła wielkie zainteresowanie w mediach, a do aktorki spłynęły setki gratulacji zarówno od internautów, jak i od kolegów po fachu. Od tamtej pory wszystkie oczy skupione są na dumnej mamie. Co chwilę pojawiają się kolejne rewelacje dotyczące jej ciąży. Teraz poznaliśmy imię jej syna.

Zobacz wideo Barbara Kurdej-Szatan będzie miała drugie dziecko

Jakie imię dla dziecka wybrała Barbara Kurdej-Szatan?

Od dłuższego czasu wszyscy zastanawiają się, kiedy planowany jest termin porodu, a także jakiej płci jest dziecko Basi i Rafała. Jakiś czas temu Pudelek informował, że aktorka urodzi syna. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z aktorką, jednak nie uzyskaliśmy wówczas jednoznacznej odpowiedzi. Więcej na ten temat możecie przeczytać TUTAJ.

Do tej pory zagadką było również imię dziecka. Niedawno szczęśliwi rodzice poinformowali, że wybrali tradycyjne polskie imię, które ostatnio stało się bardzo popularne. Spekulacjom nie było końca, a większość internautów podejrzewała, że na świecie pojawi się kolejny Henryk. Wygląda na to, że ma to wiele wspólnego z prawdą. Informację tę potwierdził informator "Pudelka".

Większość domyślała się, że może chodzić o imię, jakie synkowi nadali Majdanowie - Henryk. I to prawda - czytamy.

Podobno Basia i Rafał poinformowali już Majdanów o tym, że ich syn będzie nosił takie samo imię, jak ''dzidziuś Majdana''. Aktorka osobiście skontaktowała się z Małgosią po tym, jak gwiazda TVN zdradziła imię syna. Wygląda na to, że obie panie mają podobny gust! Kto wie, może chłopcy zostaną dobrymi przyjaciółmi? Pozostaje nam czekać na oficjalne potwierdzenie, a całej trójce życzyć dużo zdrowia i spokoju!