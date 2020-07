Kim Kardashian spełniła marzenie córki. Wyprawiła North kowbojskie urodziny z żywymi końmi w roli głównej

Kim Kardashian dba o to, by jej dzieciom niczego nie brakowało. Stara się spełniać ich zachcianki, co jest widocznie szczególnie w dniu urodzin każdej pociechy. Celebrytka za każdym razem zatrudnia sztab profesjonalistów, by przyjęcia były niezapomniane. Tym razem świętowała najstarsza z córek. Kim zrobiła wszystko, by spełnić marzenie North.

Zobacz wideo North West zbudowała dla lalek dom kwarantanny

Kim Kardashian urządziła przyjęcie urodzinowe

Celebrytka regularnie pokazuje swoje dzieci na Instagramie. Tym razem pochwaliła się imprezą urodzinową, którą urządziła dla najstarszej z pociech. Dziewczynka nie zażyczyła sobie być urodzinową księżniczką. Motywem przewodnim był Dziki Zachód, a wszystko zostało utrzymane w kowbojskim klimacie. Pojawiły się nie tylko odpowiednie stroje i fryzury, ale też przejażdżki konne, tańce w stodole i tort w kształcie kowbojskiego kapelusza. Śmiało można powiedzieć, że kolejne pragnienie córki zostało spełnione.

Na instagramowym profilu Kim Kardashian pojawiły się zdjęcia z kowbojskiego przyjęcia. Fotografie robią niemałe wrażenie i podbiły serce niejednego internauty.

Och, gratulacje North! Mam nadzieję, że masz niesamowity dzień.

Piękne urodziny.

North ma szczęście, że ma Was jako rodziców.

Niedawno pisaliśmy, że Kim Kardashian i Kanye West przechodzą kryzys w małżeństwie. Według najnowszych doniesień, celebrytka intensywnie myślała o wyprowadzce ze wspólnej willi. Co jednak ciekawe, jeden z tabloidów donosi, że Kim nie myśli o rozwodzie, ponieważ swoje małżeństwo uważa za ogromny sukces. Poza tym długo pracowała na status "power-couple".