Anna Aleksandrzak, czyli Mała Ania zdobyła popularność w programie ''Warsaw Shore''. Dała się poznać jako kobieta, która nie boi się mówić tego, co myśli i zawsze stawia na swoim. Mimo że od jej udziału w show minęło sporo czasu, to celebrytka wciąż jest obecna w polskim show-biznesie. Głównie za sprawą operacji plastycznych i zabiegów medycyny estetycznej, które zmieniły jej twarz nie do poznania. Jak dziś wygląda?

Mała Ania zmieniła fryzurę

Udział w programie był dla Ani życiową szansą. Dzięki temu, że pojawiła się w kontrowersyjnym show stała się rozpoznawalna, co przełożyło się również na korzyści finansowe. Celebrytka chętnie nawiązywała współprace z różnymi markami i reklamowała ich produkty w sieci. Uczestniczka ''Warsaw Shore'' jest aktywna w mediach społecznościowych i regularnie publikuje nowe zdjęcie. Dzięki temu jej obserwatorzy mogą na bieżąco śledzić, jak wygląda jej codzienność. A dzieje się sporo, zwłaszcza jeśli chodzi o jej wizerunek. Niedawno znów eksperymentowała z wyglądem, a efektami pochwaliła się na Instagramie.

Widzowie ''Warsaw Shore'' z pewnością pamiętają Anię jako szczupłą brunetkę o regularnych rysach twarzy, wąskich ustach i cienkich brwiach. Jednak po udziale w programie zdecydowała się na ingerencję w urodę i przefarbowała włosy na jasny blond. Coraz częściej korzystała z zabiegów medycyny estetycznej i stosowała wypełniacze. Ostatnio zaskoczyła nową fryzurą, bo ponownie przyciemniła włosy, a odmienionym wizerunkiem pochwaliła się na Instagramie.

Kobieta zmienną jest. I fajnie - napisała pod zdjęciem.

Nie trzeba było długo czekać na reakcje fanów. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Dużo lepiej.

Mała, ty zmieniasz z blondu na brąz i na odwrót i wiesz co ci powiem? W każdym kolorze wyglądasz hot.

Pięknie - czytamy w komentarzach.

Ania to nie jedyna uczestniczka, która chętnie eksperymentuje ze swoim wizerunkiem. Eksperymentować z wyglądem lubi też Ewelina, która niedawno przeszła operacje piersi.