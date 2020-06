Kim Kardashian wie, jak wypromować produkty. Bez wątpienia to prawdziwa bizneswoman, która potrafi wykorzystać swój wizerunek, by lepiej sprzedawało się to, co wypuszcza na rynek. Tym razem stworzyła kolekcję bielizny SKIMS. W kampanii pojawiła się osobiście. I oczywiście jest o niej głośno!

Kim Kardashian bez makijażu

Zdjęcia z sesji pojawiły się na profilu na Instagramie SKIMS. Jak czytamy, bielizna, którą stworzyła, ma przede wszystkim modelować sylwetkę. Kim zaprezentowała kilka modeli na sobie. Jednak tym, co bardziej przyciąga wzrok, jest jej wygląd. Celebrytka zrezygnowała bowiem z mocnego makijażu i pokazuje się w naturalnej wersji. Pozuje m.in. na łóżku, z telefonem oraz z miską popcornu, a pod każdym z tych postów pojawia się wiele miłych słów pod jej adresem:

To najlepsza kampania.

Wyglądasz przepięknie.

Kocham cię, królowo. W takiej wersji prezentujesz się najlepiej - piszą.

Kim nie ukrywa, że kocha się malować, a jej twarz zawsze wygląda idealnie. Podstawą jej perfekcyjnego makijażu jest jasny podkład, który rozprowadza także na inne części ciała, w tym m.in. na uszy i dekolt. Jej znakiem charakterystycznym jest baking. Technika ta polega na pokryciu skóry pokrytej podkładem lub korektorem grubą warstwą sypkiego pudru, który zostawiamy na jakiś czas, żeby produkty połączyły się. Nadmiar pudru możemy usunąć pędzlem. Kardashian stawia też na mocny makijaż oka - jej rzęsy są mocno podkręcone i wytuszowane. Dodatkowo używa czarnej kredki do obrysowania. Jednak musimy przyznać, że i bez tych kosmetycznych sztuczek wygląda świetnie, prawda?