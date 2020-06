Joanna Lazar z programu ''Ślub od pierwszego wejrzenia'' nie odnalazła szczęścia w programie. Wyszła za mąż za Adama, jednak w ich związku nie brakowało kontrowersji. Jeszcze w trakcie trwania programu pojawiały się doniesienia o tym, że małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia, a ich relacja opiera się głównie na kłótniach. Tuż po zakończeniu czwartej edycji programu uczestnicy poinformowali, że planują rozwód. Wszystko wskazuje na to, że Joanna poradziła sobie ze stratą, bo odnalazła już szczęście u boku nowego partnera.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia" - Które pary zdecydowały się na rozstanie?

Joanna Lazar jest zakochana!

Związek Adama i Joanny nie przetrwał próby czasu. Uczestnik programu stał się obiektem krytyki po tym, jak obiecywał, że będzie utrzymywał kontakt z byłą żoną, jednak okazało się, że ma to niewiele wspólnego z prawdą. Niedługo potem w mediach pojawiła się informacja, że mężczyzna związał się z inną kobietą. W międzyczasie opublikował zdjęcie z nową ukochaną, co rozwiało wszelkie wątpliwości. Na ten temat powstało sporo teorii i okazuje się, że miały one sporo wspólnego z prawdą. Niedawno mężczyzna pochwalił się radosną nowiną i opublikował pierwsze zdjęcie dziecka. Więcej na ten temat możecie przeczytaj TUTAJ.

Wygląda na to, że Joanna również rozpoczęła nowy etap w życiu. Niedawno udzieliła wywiadu redakcji serwisu Party, w którym po raz pierwszy opowiedziała o nowym partnerze.

Mam u swojego boku mężczyznę. Jestem szczęśliwa, nie ukrywam - wyznała.

Joasia zdradziła, że pierwszy raz od dłuższego czasu jest w stanie zaangażować się w relację. Jej obecny partner unika rozgłosu i nie chce stać się osobą medialną. Wiemy tyle, że poznali się przez kuzynkę Joanny. Od razu między nimi zaiskrzyło. Pozostaje nam życzyć szczęścia!