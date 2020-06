Monika Mrozowska w stroju kąpielowym idzie z dziećmi nad rzekę. Co za figura! Pojawiły się jednak absurdalne zarzuty

Monika Mrozowska dodała zdjęcie, na którym pokazała, jak idzie z dziećmi nad rzekę. Uwagę zwraca to, że drogę przebyła w stroju kąpielowym. Choć większość chwali wysportowaną sylwetkę aktorki, to niektórzy jednak się do niej doczepili.

REKLAMA

REKLAMA