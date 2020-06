Niedawno Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek powitali na świecie pierwsze wspólne dziecko. Radosną nowiną podzielił się dumny tata, który jako pierwszy opublikował zdjęcie żony i syna. Pod adresem rodziców spłynęły setki gratulacji. Od tamtej pory w mediach społecznościowych co chwilę pojawiają się kolejne ujęcia Henia. Mimo że od porodu minęły dopiero dwa tygodnie, to ''Perfekcyjna'' nie planuje dłuższego urlopu macierzyńskiego. Zamierza wrócić do pracy, choć początkowo zapowiadała, że zrobi sobie dłuższą przerwę.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o pokazywaniu dziecka: "Jak jesteś z czegoś dumny, masz ochotę się tym chwalić"

Małgorzata Rozenek wraca do pracy

Małgorzata Rozenek niespełna miesiąc temu urodziła długo wyczekiwane dziecko. Chociaż nie ukrywała, że ostatnie tygodnie w ciąży dały jej się we znaki, to radość z widoku syna zrekompensowała jej wszystkie trudne chwile. Henryk Majdan z miejsca podbił serca internautów, którzy nie szczędzili ciepłych słów pod jego adresem. Wygląda na to, że gwiazda nie zamierza długo przebywać na urlopie macierzyńskim i wkrótce powróci do pracy. Nie może zabraknąć jej na planie jednego z hitowych produkcji stacji TVN. Mowa o programie ''Project Lady', którego jest prowadzącą.

Z wielkim entuzjazmem czekamy na wejście na plan. Nie wyobrażam sobie "Projektu Lady" bez Małgosi – powiedziała w rozmowie z "Party" Tatiana Mindewicz-Puacz.

Zdjęcia do kolejnego sezonu programu mają rozpocząć się pod koniec czerwca. Informacje o tym, że Małgorzata Rozenek na pewno pojawi się na planie, potwierdziła Hanna Krawczyńska, producentka show.

Małgosia na pewno będzie uczestniczyć w nagraniach do "Projektu Lady", jej obecność na planie jest niezbędna. Obecnie ustalamy grafik zdjęć z Małgosią. Nagrania ruszają pod koniec czerwca i potrwają półtora miesiąca - wyznała w rozmowie z ''Faktem''.

Małgorzata Rozenek była aktywna zawodowo prawie do końca ciąży. Nic więc dziwnego, że szybko zaplanowała powrót do pracy. Wielokrotnie udowodniła, że jest profesjonalistką, która działa na pełnych obrotach. Kto podczas jej nieobecności zajmie się małym Heniem? Nie znamy odpowiedzi na to pytanie, ale z pewnością nieoceniony będzie w tym wypadku Radosław Majdan. Krążą również plotki o tym, że gwiazda zabierze na plan Henia, by być blisko niego.