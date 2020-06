Lenka Klimentova zmieniła fryzurę! Tancerka zdecydowała się na modne cięcie. Internauci są pod wrażeniem: Pięknie wyglądasz

Od kilku tygodni trwa odmrażanie gospodarki, a w związku z tym ponownie otwarto zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne. Zarówno panie, jak i panowie szturmem wdarli się do gabinetów i skorzystali z usług profesjonalistów. Wiele gwiazd relacjonowało swoją metamorfozę w mediach społecznościowych. Mogliśmy już podziwiać nową fryzurę Joanny Koroniewskiej,Anny Lewandowskiej, a także Edyty Bartosiewicz. Tym razem o zmianę pokusiła się Lenka Klimentova. Jak wyszło?

Zobacz wideo Lenka Klimentova dostała wzruszający prezent od sąsiadów

Lenka Klimentova zmieniła fryzurę

Lenka Klimentova zdobyła popularność w programie ''Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami''. Szybko zyskała sympatię widzów, którzy docenili jej umiejętności taneczne, a także klasę i wdzięk. Dzięki temu zyskała wierne grono fanów, które śledzi jej codzienność w mediach społecznościowych. Tancerka regularnie publikuje nowe zdjęcia, a jej konto śledzi ponad 70 tysięcy obserwatorów. Niedawno gwiazda wybrała się do fryzjera, a efektami pochwaliła się w sieci.

Lenka wycieniowała włosy, a także zdecydowała się na grzywkę. Wierni fani tancerki z pewnością pamiętają, że już kiedyś miała taką fryzurę. Jak widać postanowiła do niej powrócić. O odmieniony wizerunek zadbała jej znajoma fryzjerka.

No i znowu mam grzyweczkę. Dziekuję. #newhair #cuthair #girls

Nie trzeba było długo czekać na reakcje fanów. Pod zdjęciem z nową fryzurą pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Internauci docenili odmieniony wizerunek Lenki i obsypali ją komplementami.

Pięknie wyglądasz.

Czeszka śmieszka to nawet w tej masce super wygląda.

Bez grzywki czy z grzywką - wyglądasz ślicznie - czytamy w komentarzach.

Jak oceniacie metamorfozę Lenki? Lepiej jej w grzywce czy bez?