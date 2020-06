Margaret pod koniec 2019 roku wycofała się z show-biznesu. Najpierw zrezygnowała z międzynarodowej kariery. Skończyła kontrakt z Warnerem, ponieważ "chciała robić inne rzeczy". Po podjęciu tej decyzji poczuła się wolna. Jednak po tym oznajmiła swoim fanom, że zawiesza swoją działalność muzyczną. Powodem miały być problemy ze zdrowiem. Więcej przeczytacie o tym TUTAJ.

REKLAMA

Zobacz wideo Margaret szczerze o hejcie

Margaret spodziewa się dziecka?

W tym czasie poświęciła się swojemu życiu prywatnemu. Wzięła "ślub" ze swoim narzeczonym. Margaret i KaCeZet "pobrali się" w Peru na wyjeździe zorganizowanym przez Psychonauta Foundation. Organizacja zajmuje się m.in. upowszechnianiem terapii psychodelicznej i "poszerzaniem świadomości". Uroczystość miała niecodzienny charakter - odbyła się z błogosławieństwem szamanów i warmi icaros, magicznymi pieśniami wiążącymi parę ze sobą. Teraz internauci zastanawiają się, czy zakochani przypadkiem nie spodziewają się dziecka. Dowodem ma być na to najnowsze zdjęcie Margaret. Piosenkarka dodała ujęcie z planu do teledysku swojej koleżanki.

Dobrze mi też na drugim planie. Już niedługo singiel od @annapham_music, która dołącza do @gajahornbyrecords. Tu podczas sesji wizerunkowej dla Ani, kiedy byłam statywem - napisała.

Jednak internauci zwrócili uwagę na to, że jej brzuch jest nieco zaokrąglony. Podkreśliła to sukienka, która opięła się wymownie w tym miejscu. Postanowili więc zapytać się o to Margaret w komentarzach:

Sorki, może nie mam racji, ale chyba jesteś w ciąży... Albo tak dziwnie sukienka jest ułożona.

Czy mi się wydaje, czy ty jesteś w ciąży? - dopytują.

Jednak piosenkarka milczy i nie odpisała na te komentarze. Za to poinformowała, że już wkrótce pojawi się jej nowy utwór. Wielu, choć jeszcze go nie ma, już przewiduje, że będzie to nowy hit.