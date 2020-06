cerrie35 2 godziny temu 0

Czy ja wiem... Jak zwykle kwestia gustu, co mamuśka chce dostać w prezencie dla dziecka.

Ja na pewno nie chciałabym żadnych wisiorków, amuletów czy talizmanów. Jest tyle praktycznych prezentów dla niemowlaka, że naprawdę już wolałabym dostać kolejną paczkę pieluch, czy chociażby ekonomiczne opakowanie kremu na odparzenia, bo to zawsze się przydaje i na pewno się zużyje, niż jakiś wisiorek który będzie przynosił święty spokój matce która będzie w to wierzyła, że amulet działa.

Ale przecież mówimy o Rozenkowej która pieluch i innych praktycznych rzeczy może mieć na tony. Więc zaczyna się wydziwianie z prezentami, żeby był jak najoryginalniejszy.