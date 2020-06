Britney Spears zmieniła fryzurę. Internauci porównali ją do Ariany Grande. " W pierwszej chwili cię nie poznałam"

Britney Spears nie daje o sobie zapomnieć i często dzieli się poczynaniami w mediach społecznościowych. Na Instagramie piosenkarki nie brakuje zdjęć i nagrań pełnych szczegółów, dotyczących życia prywatnego. Niedawno pisaliśmy, że schudła z tęsknoty za chłopakiem, a teraz postawiła na zmianę fryzury. Najnowszą metamorfozą Britney podzieliła się z obserwatorami instagramowego profilu. Co ciekawe, jej nowa fryzura przypomina dawne czasy, które nie należały do najłatwiejszych.

Britney Spears zdecydowała się na metamorfozę

Jeszcze kilka tygodni temu piosenkarka powróciła wspomnieniami do szkolnych lat, kiedy to nosiła grzywkę. Swoje czoło odsłoniła w trzeciej klasie. "Nigdy nie czułam się na tyle ładnie, aby to zrobić" - wyznała. Okazuje się, że Spears borykała się w młodości z wieloma kompleksami odnośnie wyglądu, a jeden z nich miała zamaskować właśnie grzywka. Tym razem Britney postanowiła ostatecznie zmierzyć się z przeszłością.

Wreszcie się na to zdecydowałam i ścięłam grzywkę - napisała pod zdjęciem Britney.

Odbiór nowej fryzury był oczywiście bardzo pozytywny. Piosenkarka została nazwana "królową grzywki". Wśród komentarzy pojawiły się także porównania do młodej wokalistki Ariany Grande. Wielu internautów dostrzegło podobieństwo.

W pierwszej chwili Cię nie poznałam. Na tym zdjęciu jesteś bardzo podobna do Ariany Grande.

Świetny pomysł z tą grzywką. Dobrze wyglądasz i coś w tym jest, że przypominasz Arianę Grande

Ale cudownie wyglądasz. Bardzo pasuje Ci ta grzywka. Cudowne jest to zdjęcie, naprawdę.

Czyżby Britney wzorowała się na młodszej piosenkarce?