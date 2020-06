naturelovers godzinę temu Oceniono 2 razy 2

DLACZEGO TO JEST NA GŁÓWNEJ?! Można jakoś profilować informacje pojawiające się na głównej, jak na FB? Pierwszą kategorią usuniętą przeze mnie byłyby newsy związane z tą rodziną. To jest jakiś koszmar. Co nas to, ku..., obchodzi?

Czy jakiś odważny dziennikarz mógłby pójść pod prąd i napisać, czy i ile rodzina ta płaci Agorze za informacje o nich? Taki apel.