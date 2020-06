Niedawno informowaliśmy, że Dorota Gardias rozstała się z dotychczasowym partnerem, niejakim Żurnalistą. Wolny czas gwiazda przeznacza obecnie na podróże po kraju. Ostatnio pogodynka wybrała się nad polskie morze, gdzie widziana była w towarzystwie tajemniczego mężczyzny. Tym razem wybór padł na góry. Zdjęciami z wypoczynku pochwaliła się w sieci.

Dorota Gardias eksponuje nogi podczas wypadu w góry

Dorota Gardias postanowiła wykorzystać piękną pogodę i wraz z córką opuściła stolicę. Pogodynka zapragnęła obcować z naturą, a na miejsce swojego wypoczynku wybrała Pieniny. I chociaż gwiazda TVN-u pochwaliła się na Instagramie fotografiami z górskich szlaków, to jedno z udostępnionych przez nią zdjęć wygląda, jakby było wykonane nie w Niedzicy, a podczas wakacji w tropikach. Dorota pokazała bowiem, jak relaksuje się, zażywając kąpieli słonecznej w basenie. Odziana w granatowe bikini prezenterka pochwaliła się przy okazji nienaganną sylwetką. To jednak nieziemsko zgrabne i długie do samego nieba nogi najbardziej zwracają uwagę internautów.

#chill #sun #weather #mountains - napisała Dorota Gardias.

Obserwatorzy Doroty Gardias zachwycili się zarówno zdjęciem, jak i zjawiskową figurą pogodynki. Fani nie szczędzili jej komplementów:

Najdłuższe, oprócz Anity [Werner, przyp. red.], nogi w TVN-ie.

Być tym flamingiem...

Cudo, fantastycznie - czytamy w komentarzach.

Na taki wypoczynek sami chętnie byśmy się wybrali!

