Martyna Wojciechowska padła ofiarą oszustów. Jedna z firm bezprawnie wykorzystała jej wizerunek. ''Nie kupujcie tych produktów''

Martyna Wojciechowska padła ofiarą oszustów. Jedna z firm postanowiła bezprawnie wykorzystać jej wizerunek do promocji swoich produktów. Gwiazda zaapelowała do fanów, by nie wierzyli w pojawiające się w internecie reklamy.

Coraz więcej firm stosuje nielegalne praktyki i wykorzystuje wizerunki osób publicznych w celach promocyjnych. Fałszywe obietnice uwiarygadniać mają znane twarze. Jedna z marek produkujących preparaty odchudzające użyła zdjęć Martyny Wojciechowskiej i zapewniała, że to właśnie dzięki tym produktom gwiazda pozbyła się nadprogramowych kilogramów. Podróżniczka opublikowała obszerny post na Instagramie, w którym odniosła się do zaistniałej sytuacji.

Od jakiegoś czasu, a w ostatnich dniach bardzo intensywnie pojawiają się w sieci informacje o tym, że polecam środki na odchudzanie. Nie wierzcie w to! Nie reklamuję i nigdy nie reklamowałam żadnych cudownych środków na odchudzanie. To wykorzystanie mojego wizerunku bez zgody. Nie dajcie się oszukać! Nie kupujcie tych produktów! Źródło ich pochodzenia, skład oraz działanie nie są sprawdzone i mogą mieć fatalne skutki dla zdrowia. Jedynym, znanym mi i skutecznym sposobem na schudnięcie jest zdrowa, zbilansowana dieta oraz aktywność fizyczna, co zdecydowanie wszystkim polecam.

Jednocześnie informuję, że od kilku tygodni usilnie próbuję zablokować reklamy pojawiających się specyfików, wykorzystujących mój wizerunek. Bardzo dziękuję wszystkim życzliwym mi osobom za blokowanie tych reklam w serwisie Facebook oraz tysiące maili i wiadomości, które otrzymałam w ostatnim czasie - dodała.

To nie pierwszy raz, gdy wizerunek gwiazdy został wykorzystany bez jej zgody. Wcześniej w podobnej sytuacji znaleźli się Małgorzata Rozenek-Majdan, Katarzyna Dowbor, Marcin Prokop czy Kuba Wojewódzki. Martyna Wojciechowska zaapelowała do fanów, by nie kupowali preparatów reklamowanych jej twarzą. Dodała też, że jest zmuszona podjąć odpowiednie kroki prawne.