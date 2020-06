Maria Dejmek zmieniła fryzurę. Gwiazda zdecydowała się na inne cięcie niż zazwyczaj. ''Śliczna i naturalna''

Maria Dejmek nie lubi eksperymentować z wyglądem i jest wierna jednej fryzurze. Przyzwyczaiła fanów do prostych włosów o długości do ramion. Czasami stawiała na odrobinę szaleństwa i decydowała się na prostą grzywkę, jednak w ostatnim czasie miała włosy tej samej długości. Aż do teraz. Niedawno aktorka wybrała się do salonu fryzjerskiego i wprowadziła drobne zmiany.

Maria Dejmek pokazała nową fryzurę

Maria Dejmek jest aktywna w mediach społecznościowych i regularnie publikuje nowe zdjęcia. Dzięki temu wielbiciele pozostają z nią w stałym kontakcie i mogą zobaczyć, jak wygląda jej codzienność. A dzieje się bardzo dużo! Aktorka niedawno została mamą i w pełni zaangażowała się w nową rolę. Chociaż dziecko daje jej mnóstwo radości, to pochłania również masę czasu. Ostatnio aktorka pozwoliła sobie na chwilę relaksu i wybrała się do salonu fryzjerskiego. Efektami pochwaliła się na Instagramie.

Nic tak nie cieszy młodej mamy jak przespanie longiem trzech godzin, pójście do fryzjera, na paznokcie, a już najbardziej cieszy mnie perspektywa powrotu na plan. Pójdę do pracy więc w końcu odpocznę - napisała pod zdjęciem.

Maria zdecydowała się na dłuższą niż dotychczas grzywkę, którą zaczesała na boki. Podcięła również zniszczone końce. Trzeba przyznać, że efekt jest znakomity. Wystarczy niewielka zmiana, by poczuć się lepiej.

Nie trzeba było długo czekać na reakcje fanów. Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Internauci docenili delikatną zmianę u Marii i przyznali, że wygląda świetnie!

Jeju, jak pięknie!

Zdecydowanie lepiej niż z krótką grzywką.

Śliczna i naturalna - czytamy w komentarzach.

Musimy przyznać, że to zmiana na plus.